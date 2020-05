BeursVandaag: Crisisstemming

Markten openen in mineur en de AEX krijgt welicht 500 weer in de achteruitkijkspiegel.

De coronacrisis gaat wellicht langer en meer impact heben op economie én aandelen dan eerder gedacht, heet het op de networks. Nog iets. Eerder eigenlijk ook al Warren Buffett, en intussen zijn er meer grootheden die hun zorgen uiten over aandelen, zoals David Tepper en Stanley Druckenmiller.

Over naar de orde van de dag, Pharming heeft een enorme Q1-update - te veel om op te noemen - en het ziet er in de gauwigheid allemaal goed uit.

SBM Offshore's Q1's voldoen aan de verwachtingen en dat is in deze tijd voor een oliegerelateerd bedrijf al heel wat. Het bedrijf verlaagt wel de omzetverwachting, hoe kan het ook anders.

Van olie naar wind: Sif levert gemengde cijfers af. Vivoryon meldt zich ook met cijfers.

Het heet dat Wall Street daalde op de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell, maar dan had de beurs wel de hele dag nodig om dat steeds verder in te prijzen. Het zal. U ziet het, aandelen doen het nu niet best, dollar naar 1,08, olie hoger, Amerikaanse rente daalt drie basispunten en Duitse opent vlak.

08:06 Onderzoekskosten Vivoryon lopen op

07:59 Ruconest stuwt resultaten Pharming

07:55 Kiadis presenteert weer over K-NK-celtherapie

07:54 SBM Offshore verlaagt omzetverwachting voor dit jaar

13 mei Fed-baas Powell speecht Wall Street omlaag

13 mei Shell steekt geld in uitbreiding Nigeriaans lng-project

13 mei Gilead verwacht binnen weken klaarheid over corona-onderzoek

13 mei 'Klimaatplannen Shell niet genoeg voor halen doelen Parijs'

13 mei Oud-baas Proximus verdacht van handel met voorkennis

13 mei Aandeelhouders Beter Bed akkoord met benoeming Reijnen in bestuur

13 mei Alle winkelcentra Wereldhave weer open

13 mei Euronext profiteerde van volatiele markten

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €6,50 van €10,30 - Citigroupli>

ABN Amro: naar 8 van €10 - Credit Suisse

ABN Amro: naar €6 van €9 - RBC

Ahold Delhaize: naar €25,80 van €25,20 (buy) - Kepler Cheuvreux

Royal Dutch Shell: naar 1500P van 1445P - HSBC

OCI: naar €19,40 van €22 - Citigroup

De agenda kent ex-dividend van Unies en dat verlaagde van Olies:

08:00 Pharming Q1-cijfers r>08:00 SBM Offshore Q1-cijfers

08:00 Sif Q1-cijfers

08:00 Vivoryon Q1-cijfers

08:00 KBC Q1-cijfers

08:00 Montea Q1-cijfers

08:00 Deutsche Telekom Q1-cijfers

08:00 RWE Q1-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI apr 0,3% MoM

09:00 Sofina notering ex-dividend

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,16 ex-dividend

09:00 Unilever notering €0,41 ex-dividend

22:00 Applied Materials Q1-cijfers

En dan nog even dit

Leuk, vliegen...

There will be no ban on using middle seats in airlines, but passengers flying in the EU will have to wear masks on planes and in airports, under EU proposals for future air travel. More here: https://t.co/PmG9uR6bIe pic.twitter.com/x3g0m5Xg1K — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2020

Ah:

Tesla and California officials have reached a deal to reopen the carmaker’s sole U.S. plant as early as next week. Read more here: https://t.co/YsrmDm0Dae pic.twitter.com/9z4sE7NY1V — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2020

Hoe gratis moet geld zijn?

Less than zero? Fed's Powell shows no love for negative rates https://t.co/JrdOA0HOpC pic.twitter.com/YoPVNGquCX — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2020

De Noren verkopen wel olie aan iedereen die het maar wil hebben:

Norway wealth fund blacklists Glencore, other commodity giants over coal https://t.co/1FqshvggCq pic.twitter.com/xhJmTmiggl — Reuters Business (@ReutersBiz) May 13, 2020

Huh?

Good morning from #Germany, where a billion dollar bomb is ticking in balance sheets of Blue Chip companies. The 30 Dax comps have accumulated goodwill of almost €260bn resulting from takeovers. Some of this should have to be written off soon. https://t.co/jZtljvvarK via @welt pic.twitter.com/Mi9f69ZnDL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 14, 2020

Verhip:

The two largest U.S. bond-trading firms didn’t make the list of dealers trading with the Fed on its historic ETF purchases https://t.co/JoMpOyVofg — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2020

Hoeveel zijn er ook wel niet, of waren?

The cryptocurrency market is becoming even more concentrated https://t.co/kayQvfrb2R — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2020

