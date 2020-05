TA: Europa blijft achter

quote: easy56 schreef op 14 mei 2020 07:46:

[...]weinig echte beleggers hier,meer korte winst ritjes.



ook g morge

komt omdat beleggen niks opgeleverd heeft de laatste 25 jaar.al had je 30 jaar geleden een mandje aex gekocht dan had je volgens mij nu nog verlies gehad... misschien zelfs inclusief dividend als je het afzet tegen de toenmalige rente..beleggen in aandelen is waardeloos geweest. letterlijk..