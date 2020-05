TA: Europa blijft achter

Bericht delen via:

Het cijferseizoen is al aardig onderweg en de meeste bedrijven rapporteren, niet geheel onverwacht, tegenvallende resultaten.

Veel hiervan is al ingeprijsd in de koersen, al blijkt er af en toe nog wel wat meer af te kunnen. Zo presenteerde ABN AMRO gisteren cijfers en moest het aandeel na de forse koersdaling van de afgelopen maanden nog meer terrein prijsgeven.

De Europese beurzen zijn de afgelopen weken per saldo niet meer veel opgeschoten. Het herstel lijkt te zijn stilgelegd en een meer neutraal koersverloop is zichtbaar geworden. Het blijft voor beleggers lastig om in te schatten wat de langetermijnschade van de coronacrisis zal zijn.

AEX-index kijkt opzij

De Nederlandse beurs beweegt sinds half april rond de 500 punten. Ondanks soms forse koersuitslagen is de AEX-index per saldo niet ver van zijn plaats gekomen.

De herstelbeweging die medio maart werd ingezet is hierdoor stil komen te liggen, maar nog niet verlaten. Zolang de steun rond 486 punten intact is, sluiten we een grotere stijging niet uit. Hiervoor dient de index door weerstand 528,68 te breken.

Euro Stoxx 50 index mist kracht

Het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50-index, is na de koersval van februari en maart opgeveerd, maar lijkt nu stil te vallen. De beurs heeft ongeveer de helft van de correctie goed gemaakt, maar stuit rond de oude bodem van begin 2019 op nieuwe verkoopdruk.

Wanneer de herstelfase wordt afgebroken, zal er een lagere koerstop worden gevormd en kan het recente dieptepunt rond 2.300 punten weer worden opgezocht.

De blauwe glooiende lijn geeft de relatieve performance weer van het Europese beursgemiddelde ten opzichte van de MSCI World index. Het dalende verloop van de lijn signaleert dat de Europese beurzen achterblijven bij het wereldwijde gemiddelde.