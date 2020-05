Slot: "Zwaarste recessie sinds Tweede Wereldoorlog"

De AEX (-1,6%) doet vandaag een behoorlijke stap terug. We zagen het eigenlijk al aankomen, want gisteren ging Wall Street op het einde van de handel hard onderuit. Wat ook niet helpt, zijn de deprimerende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Hij zei vanmiddag dat de economische impact van de coronacrisis groter zal zijn dan welke recessie dan ook sinds de Tweede Wereldoorlog. Oftewel, we hoeven niet te rekenen op een V-vormig herstel. In het beste scenario wordt het een U.

Dow logs 200-point stumble as Fed chief says crisis has no modern precedent https://t.co/OVkewnooAN — MarketWatch (@MarketWatch) May 13, 2020

Vijf potentiële coronavaccins

Of het een U, W of L wordt, hangt af van hoelang het duurt voordat er een vaccin is ontwikkeld. Zakenzender CNBC zette meerdere vaccins onder elkaar die in ontwikkeling zijn. Om de moed er in te houden, delen we deze met u.

1. mRNA

Dit vaccin wordt ontwikkeld door Moderna en zit bijna in de tweede fase. Als alles mee dan kan het vaccin begin juli de markt op. mRNA is het het vaccin waar op korte termijn het meeste van wordt verwacht.

2. Modified adenovirus

Johnson & Johnson startte begin januari met de ontwikkeling van dit vaccin, maar veel hoeven we hier op korte termijn nog niet van te verwachten. In september start de eerste fase en de klinische resultaten worden pas aan het einde van het jaar bekend gemaakt. In het beste scenario komt het in april 2021 op de markt.

3. Inovio Pharmaceutical

Biotechbedrijf Inovio startte op 6 april met de eerste fase van dit vaccin. Er worden 40 vrijwilligers getest in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Missouri. Het bedrijf verwacht de eerste testresultaten in de zomer. Het vaccin moet het lichaam helpen om automatisch antilichamen aan te maken.

4. ChADOx1 nCoV-19

Nee ik heb geen typefout gemaakt, want dit is de werkelijke naam van het vaccin van de Oxford Universiteit. De onderzoekers hebben veel vertrouwen in dit vaccin, want ze willen dat er in september al ruim 1 miljoen doses zijn geproduceerd. Toch zit het vaccin nog slechts in de eerste onderzoeksfase. Beleggers die enigszins verstand hebben van biotechaandelen weten dat de kans dan groter is dat het middel mislukt dan dat het slaagt.

5. BNT162

Dit vaccin ontwikkelt farmaceut Pfizer samen met het Duitse BioNtech. De experimentele fase is gestart op 5 mei en beide bedrijven hebben al publiekelijk aangegeven miljoenen doses van dit vaccin te willen produceren. Volgend jaar moet dit aantal oplopen tot in de honderden miljoenen. De werking van het vaccin verloopt op ongeveer dezelfde wijze als het middel van Inovio.

CNBC noemt nog tien medicijnen/vaccins, waaronder het middel Remdesivir van Gilead. Als u er meer over wilt lezen dan kunt u klikken op de link in de onderstaande tweet.

Scientists race to find a cure or vaccine for the coronavirus. Here are the top drugs in development https://t.co/vPmnOetUSF — CNBC (@CNBC) May 13, 2020

ABN Amro onderuit

Terug naar de waan van de dag, want ABN Amro (-9,1%) presenteerde vanochtend de eerstekwartaalcijfers. De nieuwe topman Robert Swaak heeft ervoor gekozen om direct de pijn te nemen. De dotatie in de stroppenpot vertienvoudigde naar €1,1 miljard.

Daar komt bij dat de bank is opgelicht door een Singaporese oliehandelaar. Dit gaat ABN Amro nog eens $300 miljoen kosten. Onderaan de streep verloor de bank €395 miljoen in het afgelopen kwartaal. Ondanks dat ABN Amro gisteren sloot op een all time low, waren deze slechte cijfers nog niet ingeprijsd.



Daarom gaat er vandaag wederom dik 9% vanaf. Verder mogen we niet vergeten dat er nog een forse boete van de Nederlandse overheid op komst is vanwege problemen bij de complianceafdeling. Nee, het is voor ABN Amro een jaar om snel te vergeten.

Rentes

Het is ook risk-off in de rentemarkt. Hoewel, niet alleen de rentes van de sterke eurolanden gaan omlaag. De vergoeding op Italiaans staatspapier zakt zelfs acht basispunten. De rentestand doet vermoeden dat Italië zijn zaakjes op economische gebied goed op orde heeft. U weet wel beter.