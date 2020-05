Tracker Tips: De prijs is het bewijs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

De combinatie van beleggen in bedrijven met een beperkte volatiliteit en een relatief hogere sectorspecifieke ESG-score geeft vaak een beter rendement dan een basisindex. In deze bijdrage wil ik meer aandacht besteden aan de iShares MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEW) met beursnotering op Euronext Amsterdam, die ik in mijn vorige column ook al had benoemd. MVEW Deze tracker, met isincode IE00BKVL7778, is sinds 7 mei beschikbaar voor de Nederlandse belegger en kost u 0,3% op jaarbasis. Hiervoor krijgt u toegang tot ruim 300 bedrijven wereldwijd die aan onderstaande factoren voldoen met de volgende geografische spreiding.

Bron: iShares

De sectorverdeling kunt u aflezen in deze tabel: Het bewijs Zoals de koptekst al doet vermoeden wil ik aantonen dat de onderliggende benchmark van deze ETF het een stuk beter heeft gedaan dan de MSCI-moederindex, te weten 11% over de afgelopen 5 jaar. Structuur De structuur van de ETF ziet er op basis van twee componenten als volgt uit: MVEW sluit bedrijven uit op basis van hun betrokkenheid bij de volgende bedrijfsactiviteiten (of verwante activiteiten): controversiële wapens, kernwapens, civiele vuurwapens, tabak, teerzanden en steenkool. Of op basis van ESG-maatstaven (milieu, samenleving en goed beleid). MVEW richt zich op beleggingen in ondernemingen met een beperkte volatiliteit van het rendement, die voldoen aan specifieke eisen op het gebied van risicospreiding, vermindering van de koolstofintensiteit en verbetering van de gewogen gemiddelde sectorspecifieke ESG-score van de portefeuille. Top 10 De tien relatief grootste wegingen aandelen in de mand zijn de volgende namen:

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.