BeursVandaag: Stuurloos

Niet veel nieuws en cijfers, maar de AEX opent flink lager, zoals het er nu uit ziet.

Nieuwe CEO-effect, ofwel na aantreden schoonmaak? Nee, daarvoor zit Robert Swaak er nog veel te kort en moet hij ook veel tot alles met telefoon en computer communiceren. Helaas, de Q1's van ABN Amro zijn niet goed: voor het eerst sinds 2013 verlies en enorme afschijvingen en voorzieningen. Ingeprijsd of niet...?

Boskalis staat ook aangekondigd, maar ik zie nog niks. Ik plak haar Q1's hier bij als ze nog voorbeurs verschijnen.

De futures open flink lager, nadat Wall Steet gisteravond steeds verder weg zakte. Zeg maar waarom, ik houd het er op dat het mei 2020 is. Dollar constant, VIX hoger, olie lager, bitcoin ligt goed, de Amerikaanse rente basispunt daalt drie basispunten en de Duitse opent vlak.

We doen het vandaag met een speechende Fed-voorzitter, BBP Q1 VK en cijfers. Cisco is de grootste naam.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:03 Noors staatsfonds stapt uit mijnbouwers om gebruik steenkool

07:37 Tesla krijgt steun Trump in strijd om fabrieksopening

07:34 'Nissan staat op het punt flink in te grijpen'

07:18 ABN AMRO duikt voor honderden miljoenen euro's in het rood

12 mei Zorgen om heropening VS drukken Wall Street in het rood

12 mei Shell verkoopt belang in Mexicaans olieveld aan Total

12 mei Wall Street levert eerdere winst in

12 mei Alle winkels van Retail Estates in Nederland en België zijn open

12 mei Boeing raakte in april 108 bestellingen 737 MAX kwijt

12 mei Europese beurzen blijven dicht bij huis

12 mei 'Taxibedrijf Uber doet bod op maaltijdbezorger Grubhub'

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar €14 van €17 - Citigroup

ArcelorMittal: naar $13 van $15 - Keybanc

DSM: naar €115,50 van €113,50 - JP Morgan

KPN: naar €2,60 van €2,80 - JP Morgan

Philips: naar €48 van €44 - Bernstein

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 ABN Amro Q1-cijfers

08:00 Aedifica Q1-cijfers

08:00 Boskalis Q1-cijfers

08:00 Euronext Q1-cijfers

08:00 Ageas Q1-cijfers

08:00 Commerzbank Q1-cijfers

08:00 VK BBP Q1 -2,0% QoQ

08:00 VK industriële productie mrt -5,6% MoM

11:00 EU industriële productie mrt -12,0% MoM

14:30 VS inflatie PPI apr -0,4% MoM

15:00 VS speech Fed-voorzitter Jeromo Powell

16:30 VS olievoorraden

22:00 Cisco Q1-cijfers

En dan nog even dit

Maak u geen illusies, zelfs als er bij wijze van vandaag nog een medicijn voor cornona verschijnt, blijft er genoeg over om u zorgen over te maken. De verhouding VS-China bijvoorbeeld. Gaat Washington...?

US Republican senators proposed legislation Tuesday that would empower President Donald Trump to slap sanctions on China if Beijing does not give a "full accounting" for the coronavirus outbreak https://t.co/fxqjtSILOI — AFP news agency (@AFP) May 12, 2020

Wordt de VS voor Uber en Europa voor Just Eat Takeaway?

Uber approaches GrubHub with takeover offer: Bloomberg News https://t.co/zthb7RFzmq pic.twitter.com/qfjhiSLpTK — Reuters Business (@ReutersBiz) May 12, 2020

Beetje bij beetje:

EU will push to unlock borders as coronavirus ravages travel and tourism https://t.co/vmiDTT74eq pic.twitter.com/vGmUUgj9mw — Reuters (@Reuters) May 13, 2020

Oef:

China's aviation regulator says passenger numbers down 68.5% year-on-year in April https://t.co/0jkr69RwBF pic.twitter.com/7vRUVJaNQd — Reuters (@Reuters) May 13, 2020

Letterlijk geen dag zonder Tesla nieuws:

Workers returned to Tesla’s factory in Fremont, California on Tuesday, some masked and some not, as the automaker feuds with local officials over reopening https://t.co/Ah53DKuZfZ pic.twitter.com/To4boeWNpq — Reuters (@Reuters) May 13, 2020

Zucht:

Volkswagen will reduce output at its largest factory in Germany as demand for new cars remains weak in Europe https://t.co/Or12E69H5O — Bloomberg Markets (@markets) May 13, 2020

Wat een tent:

Amazon says delivery speed is returning to normal after the coronavirus crush https://t.co/v1smHywSuR — Bloomberg Markets (@markets) May 13, 2020

Kom maar op:

Gilead ties up with generic drugmakers for COVID-19 drug supply https://t.co/UdR5tXsXib pic.twitter.com/0NBXGR2EHR — Reuters (@Reuters) May 13, 2020

Aldus The Firm:

Good morning from #Germany, which could come through the crisis better than other countries. Goldman expects Germany's 2020 GDP to fall by only a single-digit percentage point (-9.2%), in contrast to the southern countries, which are expected to experience a double-digit slump. pic.twitter.com/QBDBrkYJbV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 13, 2020

Om 15:00 uur speecht de voorzitter:

Even w/Fed literally saying it’s highly unlikely to pursue negative interest rates any time soon, bets on sub-zero rates aren’t going to disappear right away, BBG reports, citing negative yields in the futures contract. pic.twitter.com/4RfI6vJ7Z1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 12, 2020

Onderschatten we het niet een beetje, vooral hier in Nederland?

Fed officials warned of "business failures on a grand scale" that could leave a lasting scar on the economy https://t.co/YCuLYYxoPX — Bloomberg Markets (@markets) May 13, 2020

Wie krijgt gelijk?

Chart of the day! Wall Street vs Main Street:



30%+ rally vs 30 million+ unemployed



(chart by BofA) pic.twitter.com/IRSVHhWLCV — jeroen blokland (@jsblokland) May 12, 2020

Haha, welke zinlose aandelen hebt u zoal gekocht?

Amid the coronavirus pandemic, sales of $60 cat tents are up 110%.



"People are wanting to spend money on the little things that can bring some joy or happiness during quarantine, even if it’s a present for their cats," said a co-founder of Cat Camp. https://t.co/5WxUNIyGIz — MarketWatch (@MarketWatch) May 13, 2020

