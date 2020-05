Slotcall: Lagere prijzen

De AEX (+0,0%) doet het eens een keer rustig aan. Veel macro-economisch nieuws is er niet, waardoor we het van de kwartaalcijfers moeten hebben. Ook de DAX (-0,1%) en CAC (-0,4%) blijven dicht bij huis.

De enige macro die vandaag in het oog springt, is de Amerikaanse CPI. Simpel gezegd is dit de consumentenprijsindex. De consumentenprijzen daalden in april met 0,8% op maandbasis. Dit soort cijfers hebben we sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 niet meer gezien.

Niet geheel verrassend is de imploderende gasprijs de oorzaak. Er ging maar liefst 20% van de prijs af en dat betekent de grootste daling sinds de The Great Depression in de jaren dertig. Ook de kelderende prijzen voor kleding, hotelkamers, vliegtickets en autoverzekeringen dragen aan de daling bij.

De markt doet echter helemaal niets met deze cijfers, omdat ze niet als een volslagen verrassing komen. Sowieso wordt slecht nieuws de laatste weken aardig genegeerd door beleggers. Gisteren haalde ik al een belangrijke aandelenstrateeg van Goldman Sachs aan die uitlegt waarom de meeste upside er wel uit is voor aandelen.

Aegon

Het aandeel Aegon (+2,3%) opende op de cijfers nog dik in het rood, maar al snel verbeterde het sentiment. Toch waren de resulaten over het eerste kwartaal niet bepaald om van te watertanden. Optisch lijkt de nettowinst van €1,27 miljard bijzonder goed, maar bij verzekeraars vertellen winstcijfers meestal niet het gehele verhaal.

De winst is namelijk kunstmatig hoog gehouden door de fors opgelopen credit spread. Nico legt op IEX Premium uit dat een credit spread het verschil is tussen de rente op een bestaande obligatie ten opzichte van de benchmarkt, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse tienjaarsrente.

Door de onrust op de financiële markten loopt deze spread op, waardoor de verplichtingen van Aegon op papier afnemen. Dit leidt ook tot een hogere solvabiliteit. Als de rust is teruggekeerd dan loopt de spread weer terug. Kortom, de nettowinst van €1,27 miljard mag u gelijk vergeten.

Het is verstandiger te kijken naar de onderliggende winst. Deze daalde in het eerste kwartaal met zo'n 18% naar €366 miljoen. Waarschijnlijk is dat de reden waarom het aandeel in eerste instantie omlaag ging. Maar goed, er zit ook het nodige leed in de koers verwerkt dus dan kunnen de cijfers ook zomaar worden aangegrepen om te kopen.

ArcelorMittal

ArcelorMittal (-5,5%) werd gisteren na de bekendmaking van de emissie al hard afgestraft en ook vandaag staat het aandeel dik in de min. Beleggers hebben van nature een allergie voor emissies en al helemaal als het tijdens de beurshandel wordt aangekondigd.

Daar komt bij dat het management van ArcelorMittal vorige week nog de schulddoelstelling van $7 miljard handhaafde. Dit zou een verlaging van de nettoschuld inhouden. Kredietbeoordelaars hadden er echter een hard hoofd in en verlaagden de status van het schuldpapier naar Junk.

Hierdoor wordt het voor de staalgigant lastiger om geld te lenen, waardoor het management besloot om toch een emissie te doen. Deze actie zorgt voor een flinke deuk in het toch al broze vertrouwen van beleggers. Het gaat waarschijnlijk nog een hele tijd duren om dit vertrouwen te herstellen. Toch ziet de IEX Beleggersdesk ook kansen in dit aandeel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. De Amerikaanse yield zakt drie basispunten naar 0,70%. Bij ons gaat er een basispuntje af naar -0,25%. Niet heel spannend allemaal.