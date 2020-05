Fed koopt bond ETF's. Nou én?

Niet te vergelijken dus met bijvoorbeeld de Bank of Japan, die trackers koopt met geld dat ze zelf schept dóór ze te kopen. Het bedrag staat ook vast. En toch. Al vaker gezegd, in de jaren dertig deden de centrale banken niks, wat mede de Crisis zo erg, diep en langdurig maakte. Met de wijsheid achteraf, hè?

Zie die bedragen, dit stelt niks voor bij alleen al een VS staatsschuld van $25 biljoen. En toch, er is weer een grens overschreden. De volgende stap is ook aandelentrackers. Zeg het maar, doen en willen centrale banken deze eeuw niet veel te veel? Uiteindelijk moet toch in de echte economie het geld worden verdiend.

Ze beginnen vandaag vroeg bij #Fed, want ze moeten nog broker-accountjes aanmaken. PB vd NY Fed gisteren, centrale bank gaat vanaf vandaag obligatie-trackers of etf's kopen. Zie laatste regel, zowaar met geld vd Treasury #AEX pic.twitter.com/rjDMPQJ5yw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 12, 2020

U moet zoeken naar berichtjes hierover. Opvallend, want u zou zeggen dat bijvoorbeeld de hele fiat-geldclub moord en brand gilt van dit nieuws. Niets daarvan en het was ook al bekend. Die staat nog wel anno 2020: centrale banken zijn nog steeds voorspelbaar en zeggen altijd van tevoren wat ze waarom gaan doen.