TA: Grand old Lady

[...]haha. moet je in Israel mee aankomen. Dat begint soms in de zgn. lente al. Voor as weekend wordt n high 38 C voorspeld. En dat is dan Tel Aviv.. Eilat zal n bakoven zijn.

vaak geweest.. heb vriend of had vroend daar wonen ...ook in eilat geweest... maar verbleef in aqaba jordanie.. lekker rustig.tel aviv ook vaak geweest. vraag mij af of dat oude treintje er nog is die locomotief.favoriete stad was ovwrigens haifa... daar lagen flonder in zeee waar je heen kon zwemmen..ging ik altijd heen met die vriend. lekker eten dat eten daar.. heumes of zoiets vegetarisch... en lekker ijs..en ja klopt knoepert warm daar.