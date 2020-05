TA: Grand old Lady

quote:

fred optie schreef op 12 mei 2020 08:32:

WAs uitwisseling met school.. soort project .. moest allerlei culturele dingen dpoen maar dat deed ik nioet echt.. ging met joram naar strand en beetje rondhangen overal... was alles.. was ook nog andere jongen bij die ik had leren kennen in de oude stad.. daar at ik altijd humus ... mocht ik eigenlijk niet komen van mijn begeleiders maar jporam en ik hadden er maling aan...