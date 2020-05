TA: Grand Old Lady

Bericht delen via:

Een spectaculair herstel van Shell lokt dobbelaars. Maar technisch is het aandeel nog niet uit de kou.

Royal Dutch Shell wist de afgelopen weken ruim 30% te herstellen tot circa €15 nu. Het aandeel liftte vooral mee op het herstel van de olieprijs.

Brent-olie is vanaf het dieptepunt op 22 april rond $19,97 inmiddels 50% opgeveerd. Maar laten we niet vergeten dat deze Grand Old Lady van de Nederlandse beurs begin van dit jaar nog €27,50 noteerde.

Vooralsnog lijkt het dat Shell, voormalig vlaggeschip van de Nederlandse beurs, speelbal is voor de speculanten. Op 31 januari had ik al aangegeven dat verdere dalingen van de olieprijs voor de hand lagen en dat oliegerelateerde aandelen hierdoor klappen konden krijgen.

Weduwen- en wezenfonds

Hieronder bespreek ik de langetermijnperspectieven van Royal Dutch Shell, dat rond de top van begin april (€18,50) weer in de problemen zal komen. Vroeger werd RDS een weduwen- en wezenfonds genoemd, een saaie belegging, maar wel met een veilig jaarlijks dividend.

Maar ook voor RDS zijn de tijden veranderd, mede onder invloed van de coronacrisis. Nogmaals, het mogelijke ritje richting €18,50 is alleen voor de dobbelaar interessant. Verder bekijk ik de olieprijs (Brent).

Oude bodems

Royal Dutch Shell is eerder dit jaar onder de bodems van 2009 en 2016 gebroken, waarmee het technische plaatje ernstig is verzwakt. Thans keert RDS terug naar deze voormalige bodems, die rond 18,57 als nieuwe weerstand zullen fungeren. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt pas eerste steun op 10,07 (bodem van 6 maart 1996). De weerstand bevindt zich rond 18,57 (topje van 2 april, alsmede voormalige bodems).

Brent

De olieprijs (Brent) keert terug naar de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 20,00 (berekend koersdoel). De weerstand bevindt zich rond 41,80 (gevormd op 2 augustus 2016).