BeursVandaag: Zat input weer

Europa gaat verder open en Korea vreest de second wave. Het blijft fragiel. Coronavirus dus.

De koersen staan voorzichtig hoger ondanks toch weer handelsspanningen VS-China, na een weekend zonder al te veel nieuws. Olie krijgt ook een tik. Bitcoin bakte ze wel behoorlijk bruin dit weekend met wilde ritten. Dat heeft alles met halving te maken. Wie zegt u? Halving. Morgenochtend. Madelon Vos legt het hier voor u uit.

OCI is door met Q1's, heeft niet veel last ván én handhaaft de outlook, dat is al een prestatie op zich. De koers staat dit jaar wel 38% lager en de board heeft dik ingekocht: wat zie ik over het hoofd...? Wel is de verkoop van de methanoldivisie even op hold gezet.

De AEX future start aardig. Topje van de index deze rally is niet ver weg meer, dat is 528,69. Olie ligt slecht - de networks geven de tweede golf in Korea de schuld - en de dollar is vrij constant, verder valt er nu weinig op. De Amerikaanse tienjaars rente stijgt een basispunt naar 0,69% en de Duitse ligt vlak op -0,53%.

Er wacht ons weer een druk weekje - hier mijn vooruitblik van gisteren - met onder meer cijfers ABN Amro, Aegon, Altice, Boskalis, Pharming en SBM Offshore en Duitsland en VK komen met hun BBP's Q1.

