Slot: Groot wint het van klein

De AEX gaat de week uit met een keurige plus van 1,5%. Niet iedere beleggers zal een topweek hebben gehad, want de AMX (-2,2%) en ASCX (-2,7%) gingen wederom onderuit.

Sowieso doen de grote jongens het in crisistijd beter dan het kleine spul. Dit jaar verliest de MSCI World Index amper 9%, terwijl de midcap- (-21,7%) en smallcapindex (-28,5%) veel verder terug moeten. Grote multinationals profiteren van schaalgrootte en hebben aanmerkelijk meer marktmacht dan de kleinere ondernemingen.

Daarnaast hebben de grote jongens gemakkelijker toegang tot de overheid en kapitaalmarkt. Dit maakt deze type bedrijven simpelweg wat crisisbestendiger. Dit geldt natuurlijk niet voor alle grote ondernemingen. Kijk maar naar ING, ArcelorMittal en Unibail Rodamco.

Nasdaq in het groen

Verder is het de week waarin technologie-index Nasdaq weer in het groen staat dit jaar. Daar waar technologie-aandelen begin deze eeuw bijzonder risicovolle beleggingen waren, zijn ze nu recessieproof. Hoewel, dan hebben we het echt over de techgiganten.

Hieronder ziet u de jaarrendementen van de FAANG-aandelen:

Facebook (+3,3%)

Apple ( +4,4%)

Amazon (+29%)

Netflix (+36%)

Google (+3,9%)

Qua rendement en grootte hoort Microsoft (+17,2%) eigenlijk ook in dit rijtje. Alleen omdat het een 'oud' techfonds is, is het aandeel niet in dit lijstje opgenomen. Tja, ik heb het ook niet verzonnen.

Record gebroken

Het is ook de week waarin er een nieuw record werd gezet. Alleen helaas niet in positieve zin. Afgelopen maand gingen er maar liefst 20,5 miljoen banen verloren, waardoor de werkloosheid uitkwam op 14,7%. Dit is het hoogste niveau in 80 jaar.

Hier het hele #PayrollRapport, werkloosheid naar 14,7% en... kijk die loongroei eens?! Heb ik ook nog nooit gezien #AEX pic.twitter.com/E9HcXV6u5w — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 8, 2020

Zo gaan we binnen twee maanden van de laagste werkloosheid in 80 jaar naar het hoogste niveau in 80 jaar. Tja het is dat ik er zelf bij ben, want anders had ik het nooit geloofd. Desondanks blijft de beurs goed liggen. Dit heeft er natuurlijk mee te maken dat centrale banken en overheden het gaspedaal flink indrukken.

Dat deden zij in de jaren 90 niet en toen kregen we -90% om de oren. Kortom, we kunnen ons soms mateloos ergeren aan politici en de centrale bankiers, maar ze doen toch best nuttig werk.

Overigens vindt het Duitse Hof dat het opkoopbeleid van de ECB onvoldoende is onderbouwd, maar het Europees Hof zegt dan weer dat het Duitse Hof niet bevoegd is om deze uitspraak te doen. Dat kan weer een aardig schouwspel worden. De markt trekt zich er allemaal niets van aan.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse rente blijft stabiel op -0,26%.

De lijstjes

AEX deze week: +1,5%

AEX deze maand: +1,5%

AEX dit jaar: -13,9%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -13,2%

Olie +25%

De meeste landen gaan voorzichtig uit hun lock down en dan trekken mensen er weer wat meer op uit. Amerikanen doen dat vrijwel altijd met de auto, waardoor de vraag naar olie toeneemt. Daar komt bij dat het aanbod zakt en dat leidt tot een hogere olieprijs.

De uitslagen van de Europese aandelenindices zijn beperkt. Vooral de Britse beurs (+3,0%) valt positief op. De Nasdaq100 (+2,4%) doet het ook goed, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. De rust op de markten neemt langzaamaan toe en dat leidt tot een lagere VIX (-10,4%).

AEX

Daar waar ABN Amro (-2,6%) verder afzakt, weet ING (+1,2%) er nog een kleine plus uit de persen. De Nederlandse grootbank zag de winst met 40% dalen, maar dat was minder slecht dan gevreesd. De winstdaling is een gevolg van een extra dotatie van €661 miljoen aan de stroppenpot.

Adyen (+8,9%) profiteert deze week onder andere van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat naar €1039 van €875 en het advies blijft kopen. De verzekeraars vallen echter vies tegen. Wederom is Aegon (-6,4%) de zwakste broeder en dat komt helaas niet doordat het fonds ex-dividend gaat.

AMX

PostNL (-12,6%) presenteerde begin deze week traditioneel slechte cijfers. Vooral de groei van het aantal pakketten viel bijzonder tegen. De coronacrisis biedt een helpende hand, want zonder deze 'meevaller' was er sprake geweest van stagnatie in de pakketvolumes.

Basic-Fit (-8,1%) gaat onderuit, omdat het kabinet zegt dat sportscholen pas vanaf 1 september open mogen. De fracties van het CDA, VVD en D66 zien dit liever anders, maar vooralsnog wijzigt het kabinet nog niet van koers. OCI (+5,0%) gaat omhoog omdat branchegenoot CF Industries een druk voorjaar tegemoet ziet.

ASCX

Er kwamen afgelopen kwartaal geen lijken uit de kast bij Heijmans (+4,4%) en dan wordt een bouwaandeel standaard beloond door beleggers. Vastned (+4,1%) besloot om toch een dividend van €1,43 per aandeel uit te keren en dat was een welkome meevaller voor de geplaagde aandeelhouders.

Daarentegen zit bij AMG (-13,2%) alles tegen. De IEX Beleggersdesk vindt echter dat de langetermijnvooruitzichten van de metaalspecialist nog steeds goed zijn. Hier leest u er meer over.

