Citi turbo’s op CATS bij DEGIRO: lagere kosten en tot 22.00 uur handelen

Sinds kort kunnen Nederlandse beleggers de Citi-turbo’s verhandelen op CATS bij DEGIRO. CATS is een bilateraal platform waar beleggers rechtstreeks met de uitgever van de turbo handelen.

Met beleggen kunt u (een deel van) uw inleg verliezen.

Nico Inberg van IEX sprak met Robin Said van Citi over deze voor Nederlandse beleggers bij DEGIRO nieuwe mogelijkheid. Robin is Vice President bij Citi en verantwoordelijk voor de Nederlandse markt.

Nico Inberg: Wat is CATS precies voor een beurs?

Said: CATS is een bilaterale beurs die handel faciliteert tussen beleggers enerzijds en uitgevers van producten anderzijds. Verder is er weinig verschil: onze turbo’s die op CATS staan zijn exact dezelfde als die op Euronext staan, ze hebben dezelfde ISIN-codes.

Wat is het voordeel dan van handel via beursplatform CATS?

De notering van onze turbo’s op CATS houdt voor de Nederlandse belegger twee voordelen in. Ten eerste gaan de kosten omlaag: via CATS handelen bij DEGIRO betekent namelijk lagere transactiekosten voor de belegger.

Een tweede voordeel, en dat is niet te onderschatten, is dat CATS ruimere handelstijden kent. Bij CATS kunnen beleggers van 8:00 tot 22:00 uur handelen, terwijl bij Euronext de handel al om 18:30 uur stopt. Voor wie gewend is veel in Amerikaanse aandelen te handelen, waar toch vaak meer beweging is, is dat een groot voordeel. Bij Citi zijn alle onderliggende waarden in het assortiment dan ook verhandelbaar van 8:00 tot 22:00, zelfs de Nederlandse aandelen.

Zijn de spreads op CATS hetzelfde als op Euronext?

SAID: In principe wel, alleen geldt dat bij Euronext eventueel ook een andere belegger als tegenpartij kan fungeren. Dat kan bij CATS niet. In de praktijk is de spread in de meeste turbo’s zo nauw dat de tegenpartij bijna altijd de uitgever is.

Wat moet een belegger doen om op CATS te mogen handelen in plaats van via Euronext?

In principe niets, bij DEGIRO worden hefboomproducten van CITI standaard naar CATS gestuurd. Een belegger kan dat uiteraard zelf wijzigen.