ING, wat moet u er nu mee?

Ik ben het volledig eens met K2es, ik heb vandaag mijn volledige ING positie ingeruild voor AT&T. Dan weet je in elk geval dat je 4x per jaar een fraai dividend krijgt uitgekeerd. Plus de verwachting dat de koers een opwaarts potentieel van 50% heeft. Tegen de huidige koer is AT&T een koopje. (vorig jaar nog op USD 38,41 verkocht).

Financials (muv ASR en NN) voorlopig niet meer in mijn portefeuille. Let maar op: de zuidelijke landen Italie en andere gaan volgende jaar de boel nog meer verzieken voor de financials.