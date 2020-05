ING, wat moet u er nu mee?

(AJK) Meevallende cijfers onder moeilijkse omstandigheden, maar we hadden nog een iets te hoog koersdoel staan en daarom nemen we vandaag maar even onze niet, oordeelt KBC over collega ING. Zoiets toch?

ArcelorMittal: naar $15 van $13 - KeyBanc

DSM: naar €120 van €115 - Berenberg

ING: naar 8,50 van €13,30 (buy) - KBC

Van Lanschot Kempen: naar €19,60 van €18 - Kepler Cheuvreux

Ik hoor u al hardop denken bij dit langste (herbelegde) plaatje van ING. NN ging er wel in 2014 uit, dat is de verzachtende omstandigheid. De bank heeft haar huiswerk gedaan, balans en risico zijn op orde, maar het zijn gewoon magere jaren. Oppikken voor later kan, maar misschien loont geduld hebben.