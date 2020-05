TA: Nasdaq flirt met all-time highs

Goedemorgen beleggers, gokekrs en vrienden.



Geen toeval, het is een dagelijks beeld, zelfde groen, shorte mag niet.



Even mijn glaze bol erbij pakken, vrouwtje handoplegging en voorspeld, up up up altijd nog tot in de hemel gaat het.

Achterover leunen en FED doet zijn werk voor iedereen.

Werken is niet nodig geldsysteem print geld op de beurs voor niks voor iedereen, alle bedrijven op de fles, en beurs spat uit 1.



Eigenlijk wel raaar als heel de wereld in elkaar stort en vele werkloze hebben meer dan in 2009.