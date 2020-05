TA: Nasdaq flirt met all-time highs

Het zijn technologieaandelen die het best van het recente herstel hebben geprofiteerd. De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, is slechts 8% verwijderd van een all-time high.

De AEX lijkt intussen het gapje van begin van deze week te vullen. Vanmiddag zal ik het technische plaatje van de Nederlandse beurs voor de korte termijn op het IEX-videokanaal onder de loep nemen.

Nasdaq 100 zet weerstand onder druk

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, breekt nipt boven de weerstand 9.000,46 (gevormd op 3 maart). Slechts 8% hierboven ligt het all-time high van 21 februari, rond 9.736,57.

Het technische beeld trekt aan indien de recente top rond 9.000,46 overtuigend wordt gebroken. Daarna kan de Nasdaq naar het all-time high van 21 februari oplopen.

Beyond Meat

Overigens is het in dit onzekere beursklimaat ook goed om af en toe wat winst te nemen. Bijvoorbeeld bij aandelen die we recent getipt hebben voor een speculatief ritje.

Een van de aandelen waarvan we eind deze week afscheid nemen is het jonge aandeel Beyond Meat, bekend bij vegetariërs en veganisten.

Beyond Meat heeft op korte termijn het koersdoel rond $129 bereikt. Op de Tostrams-site was het aandeel op 22 april, rond $84, getipt voor een speculatief kortetermijndobbeltje.

De afgelopen weken heeft de koers een mooie herstelbeweging gemaakt. Omdat Beyond Meat op aanbod lijkt te stuiten achten we het verstandig afscheid te nemen.

Nu deze weerstand is bereikt adviseren wij de winst van 48% veilig te stellen door de stukken van tafel te nemen. We moeten nog maar zien of deze horde in een keer genomen zal worden.

Onder de grafiek kunt u zich opgeven om de aan- en verkoopsignalen in uw mailbox te ontvangen.

Beleggers die de technische signalen zelf willen volgen kunnen lid worden van de Tostrams-club.



Elke aan- of verkoop in de speculatieve kortetermijn-TA-portefeuille wordt dan automatisch aan u gemaild. Daarvoor hoeft u alleen het aandeel op te nemen in uw favorietenlijst.



Omdat elke nieuwe aankoop een actief koopadvies betreft, zitten deze analyses in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.