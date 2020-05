Slotcall: Wat een uitslagen weer!

De beurzen vinden de weg omhoog. De AEX (+2,1%) opende licht in de plus en de winsten werden in de loop van de dag steeds verder uitgebreid. Een tegenvallend Amerikaans cijfer over de wekelijkse jobless claims werd genegeerd.

We raken er inmiddels aan gewend. Miljoenen mensen die vanwege de coronacrisis op staande voet zijn ontslagen. Afgelopen week vroegen er maar liefst 3,2 miljoen mensen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan. Het is een voorbode voor een bizar slecht Payroll Report van morgen.

Het zijn vooral de zwaargewichten die de hoofdindex omhoog stuwen. Royal Dutch Shell (+2,6%) begint een beetje op ArcelorMittal (+6,8%) te lijken. Als de markt er zin in heeft, heeft ook Koninklijke olie er zin in, maar als de beurzen richting het zuiden gaan dan gaat het aandeel ook zomaar drie keer zo hard omlaag.

Verder staat de Nasdaq (+1,6%) alweer in het groen dit jaar. Pandemie of niet: techfondsen scoren goed. Met name Amazon (+20% YTD) en Microsoft (+15%) presteren indrukwekkend.

Toch blijven ook ook conjunctuurgevoeligere aandelen zoals Facebook (+0,5%) en Alphabet (+0,0%) dit jaar ijzersterk liggen. Deze bedrijven missen door de coronacrisis reclame-inkomsten, maar toch staat de koers op hetzelfde niveau als rond de jaarwisseling.

The Nasdaq Composite has now retraced all of its 2020 decline https://t.co/bgnz7ygSAx — MarketWatch (@MarketWatch) May 7, 2020

Ahold

Supermarktketen Ahold (+3,2%) is samen met Just Eat Takeaway (+4,4%) de absolute winnaar van de coronacrisis. De winst per aandeel steeg het afgelopen kwartaal met bijna 50% naar €0,59 per aandeel. Toch ligt het voor de hand dat deze groei in later dit jaar niet doorzet.

Mensen hebben immers een flinke voorraad toiletpapier en keukenrollen ingeslagen, waardoor de verkopen van dit soort type producten in de nabije toekomst weleens kunnen tegenvallen. Het lijkt erop dat 2020 een recordjaar gaat worden voor Ahold. Momenteel noteert het aandeel tegen 12 keer de verwachte winst over 2020.

ArcelorMittal

Staalgigant ArcelorMittal (+6,8%) heeft een verrassend sterk kwartaal achter de rug. De ebitda steeg onverwacht naar $967 miljoen. Onderaan de streep werden er echter wel rode cijfers geschreven. Dit kwam doordat er bepaalde afboekingen gedaan moesten worden.

De grootste meevaller die ArcelorMittal wist te melden is de afgenomen schuldpositie. De nettoschuldpositie daalde afgelopen kwartaal met $1,7 miljard naar $9,5 miljard. Tevens blijft de doelstelling van een schuldpositie van $7 miljard staan. Het lijkt er dus op dat de staalgigant beschikt over voldoende liquiditeiten en dat zorgt voor opluchting in de markt.

Rentes

Het aantal punten dat er gisteren bij kwam, gaat er vandaag weer af. De Nederlandse tienjaarsrente zakt vijf basispunten naar -0,26%. Ook het Italiaanse staatspapier (-7 basispunten) is vandaag geliefd. Het zijn toch allemaal gekke bewegingen hoor.