BeursVandaag: Cijferhausse

Er staan plussen op de borden en er zijn Q1-cijfers. Heel veel Q1-cijfers.

Het moet op zevenmijlslaarzen. ArcelorMittal wordt vooral dit kwartaal midscheeps geraakt en schrapt alles wat het schrappen kan. Verlies, maar de staalgigant doet het naar omstandigheden denk ik goed en kundig. De schoonmaak van het afgelopen decennium komt nu goed van pas.

Air France KLM dan, dit is echt dramatisch en er is meer werk aan de winkel dan alleen even deze lockdown uitzitten. Het bedrijf zegt zelf dat herstel jaren gaat duren. En dan is er wel weer wat anders, denk ik dan cynisch.

Geen verrassingen bij DSM zie ik op het eerst gezicht. Nutrition draait goed, Materials niet. Intussen is het bedrijf bezig mondkapjes te maken, heel veel mondkapjes.

Ahold Delhaize levert natuurlijk klinkende cijfers af, verwachtingen zelfs nog overtroffen. Nakomertje, dit is ook niet even een kleine bijstelling naar boven, zeg.

07 May - 08:45:01 [RTRS] - FOOD GIANT AHOLD DELHAIZE SEES U.S. ONLINES SALES GROWTH OF 50% IN 2020, UP FROM PREVIOUS 30%-CEO

BAM is ook weer eens in survival modus en dat gaat het bedrijf denk ik aardig af. Het draait nog behoolijk door en zegt in ieder geval genoeg cash te hebben.

Hiermee zijn we er nog niet, er zijn ook nog cijfers van:

Ik heb geen zin om die dagelijkse coronacijfers nog te geven, u weet ze wel te vinden. Ze lopen op. Het heet dat de markt nu goed reageeert op de Chinese export in april, +3,5% (!) waar -15,7% werd verwacht. Import: -14,2% versus -11,2% verwacht. De Caixin services PMI over die maand is door op 44.

Verder ziet het er marktbreed alweer rustig uit. Onderliggend zijn er natuurlijk grote verschillen tussen aandelen van bedrijven waar de business nog draait en die van bedrijven die handen en voeten tekort komen. Het zal vandaag waarschijnlijk niet anders zijn. De euro is zwak, de Amerikaanse rente daalt een basispunt en de Duitse stijgt er eentje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met heel veel cijfers:

08:11 Grote fusie in Britse telecomsector

08:05 Ahold Delhaize voert kwartaalwinst met bijna de helft op

08:04 DPA: effecten corona worden geleidelijk zichtbaar

07:59 Materialentak DSM voelt malaise in industrie

07:47 Bouwbedrijf Heijmans krijgt opdracht in Eindhoven

07:42 ArcelorMittal schrapt dividend en verlaagt investeringen

07:29 Telecombedrijf VEON trekt doelstellingen in

07:23 KLM schrijft dieprode cijfers door coronacrisis

07:06 Onverwachte stijging Chinese export

06 mei Paypal boekt lagere winst

06 mei OCI draagt nieuw bestuurslid voor

06 mei Uber-rivaal Lyft dringt verlies terug

06 mei Gemengd beeld bij slot New Yorkse beurzen

06 mei Webwinkel Zalando voorspelt forse groei

06 mei Winsten verdampen op Wall Street

06 mei Hydratec krijgt omzet niet omhoog ondanks overnames

06 mei Wereldhave vindt huurder voor voormalig Hudson's Bay-pand

06 mei Stern krikt resultaat op en kan wel tegen een stootje

06 mei Vastned verlaagt winstuitkering aan aandeelhouders

06 mei Infestos stapt volledig uit Alfen

06 mei Brill doet toch geen dividendvoorstel

Analistenadvies luidt als volgt met een verhoging voor een cyclisch aandeel:

Randstad: naar neutral van sell (€42) - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar €62 van €61,87 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts; per saldo geen verandering bij AMG:

De agenda met weer jobless claims en dat Duitse cijfer is door op -9,2%.

03:45 China Caixin manufacturing PMI apr

08:00 Ahold Delhaize Q1-cijfers

08:00 ArcelorMittal Q1-cijfers

08:00 BAM Q1-cijfers

08:00 DSM Q1-cijfers

08:00 Air France-KLM Q1-cijfers

08:00 DPA Q1-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen Q1-cijfers

08:00 Euronav Q1-cijfers

08:00 AB Inbev Q1-cijfers

08:00 Osram Q1-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie mrt -7,0% MoM

13:00 BoE rentebesluit 0,10%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

22:00 Galapagos Q1-cijfers

En dan nog even dit

Bericht uit China:

China's exports unexpectedly rise even as coronavirus batters global demand https://t.co/nMwajGbP0m pic.twitter.com/mwKqXrVuBp — Reuters (@Reuters) May 7, 2020

Er is nog M&A:

Liberty Global, Telefónica agree 24 billion pound deal to merge UK groups: FT https://t.co/5rXz8y5dkd pic.twitter.com/HzvfwF8hmk — Reuters (@Reuters) May 7, 2020

Nog een:

BREAKING: O2 and Virgin Media will combine to create Britain's biggest phone and internet operator https://t.co/GpTsP7uIeD — Bloomberg (@business) May 7, 2020

Logisch, Europa heeft geen technologie:

Europe is lagging once again. And the German court ruling will likely push the required risk premium higher as well. pic.twitter.com/bbLLExrzEJ — jeroen blokland (@jsblokland) May 6, 2020

Typisch dat er bij Dow Jones en VS schuld altijd alleen een hard getal en nooit een percentage wordt gegeven:

Bij deze:

US National Debt as % of GDP...

1970: 35%

1975: 32%

1980: 31%

1985: 40%

1990: 52%

1995: 65%

2000: 58%

2005: 61%

2010: 87%

2015: 101%

Today: 116% pic.twitter.com/zkgJliSf93 — Charlie Bilello (@charliebilello) May 6, 2020

Er zal ook eens geen gedonder...

#ECB's first problem on German Court's legal bombshell QE demand is who response? Some policymakers say Bundesbank should handle the matter. German central bank has only offered to “support” ECB efforts. Bond buying has failed to push inflation to target. https://t.co/8yYVEsLFls pic.twitter.com/vi5YaB8r3b — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 6, 2020

Nou ja, schuld is wel eens duurder geweest:

US 10y bonds drop and yields jump as it’s raining bonds. Treasury will boost long-term refunding debt sales next week to a record $96bn. It also announced 1st issuance of 20y bonds since the mid-1980s & will increase other maturities w/focus on longer-dated debt over the quarter. pic.twitter.com/boVoARQTVF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 6, 2020

Haha, als Elon Musk zich er nou ook nog even mee had bemoeid... Of de president.

U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin engages in a Twitter spat with Guns N' Roses singer Axl Rose https://t.co/8XyGNl68xg — Bloomberg (@business) May 7, 2020

Hopen en bidden maar:

The world’s longest economic growth streak could keep on running, despite the coronavirus pandemic https://t.co/9CnqV3w9G6 — Bloomberg (@business) May 7, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.