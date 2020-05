TA: Wall Street's wall of worry

Aandelenbeleggers denken dat de coronaschade waarschijnlijk zal meevallen. En dat de economie weer zal aantrekken nu de coronamaatregelen wereldwijd versoepeld worden. Woensdag werd Wall Street positief verrast door het jongste banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

Daaruit bleek dat de Amerikaanse werkgelegenheid in april minder is gedaald dan eerder was berekend. De afname bedroeg volgens ADP 20 miljoen banen in plaats van de verwachtte 21 miljoen. Vrijdag komt het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid.

Diepterecord

Hoewel de afname van de werkgelegenheid een absoluut diepterecord betreft, lijken aandelenbeleggers opgelucht adem te halen. Minder personeel zal ook lagere kosten meebrengen, is waarschijnlijk hun veronderstelling.

Op de een of andere manier heb ik de indruk dat beleggers de nasleep van de coronapandemie bagatelliseren, mogelijk zelfs negeren. Ik heb daar eerder op gewezen in mijn column.

Wall of Worry

Every rally climbs a wall of worry luidt het gezegde op Wall Street. Je zou ook nu kunnen stellen dat de markt "een muur van zorgen heeft beklommen".

Hoe dan ook, technisch bezien blijft Wall Street redelijk liggen. En daar gaat het hier uiteindelijk over.

Dow Jones index

Wall Street maakt pas op de plaats. Technisch bezien ligt de Dow Jones er niet onaardig bij. Zolang de Dow hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken. De meest recente koersbodem ligt rond 22.939,20, die van 21 april. De voorlaatste bodem, van 2 april, lag rond 20643,90. Dit verloop met steeds hogere correctiebodems geeft aan dat er op hogere niveaus wordt (bij-) gekocht.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de Dow het all time high rond 29.564,70 (top van 12 februari) breken. Om deze top te breken dient de Dow ruim 23% te stijgen. Op de S&P500 is het all time high nog 18% omhoog, voor de Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, is de afstand naar het koersrecord minder dan 10%.

Een minpuntje op dit moment is dat er een mogelijke lagere top wordt gevormd, op de grafiek afgebakend met het blauwe horizontale lijntje, net boven de 24.000 punten. Dit zou op winstnemingen kunnen duiden. Maar een echte verzwakking zou pas optreden bij een daling onder de meest recente koersbodem rond 22.939,20.