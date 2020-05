Slotcall: Tech wint, de rest verliest

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is dit misschien wel de saaiste beursdag geweest. De AEX (-0,8%) kabbelde vanochtend rondom het nulpunt, maar moest aan het einde van de handelsdag toch nog wat terrein prijsgeven.

Macro-economisch nieuws was er genoeg, zo vielen de inkoopmanagersindices voor de Europese dienstensector per saldo licht mee. Probleem is alleen dat de niveau's dramatisch zijn. Een PMI van 12,0 betekent dat de Europese dienstensector in april volledig is stilgevallen.

De markt schrok hier niet van, omdat vorige week al de Flash PMI's langskwamen. Daaruit bleek dat we april mogen afschrijven. Ook het ADP-banenrapport kon beleggers niet beroeren. Afgelopen maand vroegen er maar liefst 20 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan, maar dat komt voor niemand als een verrassing.

Leed nog niet geleden

In Amerika worden mensen nou eenmaal wat gemakkelijker op straat gezet dan hier in Nederland. De hoop is dat wanneer de economie weer open wordt gegooid, dat deze mensen ook direct weer worden aangenomen. Toch is dit maar de vraag, omdat de horeca echt niet zomaar vol zal stromen.

Als mensen anderhalve meter afstand moeten nemen tijdens een etentje met vrienden en familie, dan is het ineens een stuk minder gezellig. Hetzelfde geldt voor cruisebedrijven. Carnival biedt nu cruises aan tegen dumpprijzen in de hoop dat er toch nog wat geld verdiend wordt.

Voor $139 kunnen mensen een vijfdaagse cruise maken naar Mexico. Dat is voor Amerikanen nog goedkoper dan om thuis te zitten. Nee, het leed is voor dit soort bedrijven nog niet geleden.

AMG

AMG (-5,4%) wordt keihard geraakt door de coronacrisis. De belangrijkste klanten zitten allemaal in sectoren die het hardst worden geraakt. De klanten in de transport- en energiesector zijn goed voor ruim de helft van de totale omzet van de metalenspecialist.

De omzet van AMG daalde in het eerste kwartaal met 20% en onderaan de streep werd er een verlies geleden van $0,48 per aandeel. Ook de outlook is zoals verwacht ingetrokken. De metalenspecialist heeft even alles tegen zitten.

Het bedrijf was begin dit jaar zijn grondstofactiviteiten flink aan het uitbreiden en dan gooit de crisis roet in het eten. Hierdoor stijgt de schuldgraad en daalt vrije kasstroom. Dat maakt AMG een relatief risicovol aandeel. Toch ziet de IEX ook kansen.

Rentes

Het is risk-on op de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn hard omhoog. De Nederlandse yield stijgt zes basispunten naar -0,24%.