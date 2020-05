Ssst, straks maken we AEX nog wakker

Bericht delen via:

(AJK Zachtjes doen hoor, straks maken we de AEX nog wakker. AMX houdt zich ook gedeisd en de AScX doet ook een tukkie. Zonder gekheid, de beurs doet bijna niks, terwijl we vandaag misschien wel de slechtste Europese data zien - zie de inkoopmanagersindices hieronder - die we van ons leven gaan meemaken.

Er zijn een paar flinke koersuitslagen, maar zeker in de AEX bijven alle fondsen voor 2020 begrippen dicht bij huis. Ik moet zeggen, ik vind een saaie beursdag wel even een keertje lekker na al het double digit gestuiter dit jaar. Geklokt om 10:50 uur: