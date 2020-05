Slotcall: Krachtig herstel

De markt heeft er zin in op bevrijdingsdag. Een hogere olieprijs en een meevallende PMI over de Amerikaanse dienstensector zorgen voor optimisme onder beleggers. De AEX eindigt de dag met een dikke plus van 2,7%.

Rond 11 uur zag het hier niet naar uit, want toen gingen de koersen omlaag op het nieuws dat het Duitse Constitutioneel Hof zeer kritisch is over het opkoopprogramma van de ECB. De Europese Centrale Bank koopt immers voor biljoenen euro's aan staatsobligaties en dat vindt het Duitse Hof buiten proportioneel.

Daarnaast vindt de rechter dat de motivering onvoldoende is. Toch herstelden de koersen al snel en dat komt waarschijnlijk door het feit dat het Hof het opkoopprogramma niet in strijd vindt met de Duitse grondwet. Verder denkt de markt dat het met de motivering wel goed zal komen.

Opkoopprogramma heeft een functie

Een argument voor het opkoopprogramma is immers dat wanneer de ECB dit niet zou doen, landen zoals Italië en Griekenland direct weer in de financiële problemen komen. Met name Italië is met zijn gigantische staatsschuld gebaat bij een lage rente.

In 2011 zagen we wat er kan gebeuren als er wordt gespeculeerd op een hogere Italiaanse rente. Toen moest Italië ineens 8% rente betalen over zijn leningen. Als dit weer zou gebeuren dan verandert de coronacrisis direct in een Europese crisis.

Hoe bizar het opkoopprogramma ook is, het heeft weldegelijk een functie. Landen krijgen immers extra tijd om hun huishoudboekje op orde te brengen. Het probleem is alleen dat de Italiaanse regering deze kans nooit heeft gegrepen.

Nu het goede nieuws

Gelukkig voert het goede nieuws de boventoon. Met name de stijgende olieprijs is een goed signaal. Amerikaanse olieproducenten lijken nu eindelijk de productie te verlagen en als de vraag iets aantrekt, kan er zomaar weer een normale prijs op het bord staat.

Dat is die $24 voor een vat WTI-olie nu bepaald niet. Verder denkt Goldman Sachs dat we de bodem hebben gezien. Het tweede kwartaal wordt volgens de Amerikaanse zakenbank dramatisch, maar een aanzienlijk deel van de schade moet in de tweede jaarhelft weer worden goed gemaakt.

HSBC is iets voorzichtiger, omdat zij in China zien dat mensen nog angstig zijn om naar het werk en/of de winkel te gaan. Het is de vraag of de verkopen in de fysieke winkel ooit nog weer op het oude niveau terugkomen. Mensen zien nu namelijk dat het ook online ook kan.

Meevallende dienstensector VS

We waren gewend aan hondsberoerde macro's, maar eindelijk kwam er voor coronabegrippen ook een goede langs. De inkoopmanagersindex over de Amerikaanse dienstensector kwam in april uit op 41,8 en dat is veel beter dan 36,8 waarop de markt rekende.

Dit cijfer is ook veel beter dan de Europese PMI's. De Franse inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam vorige week nog dik onder de 20 uit. We kunnen ons dus helaas niet meten met de yankees.

Waar we ons wel mee kunnen meten, zijn de Duitsers. De afgelopen veertig jaar heeft de AEX het twee keer zo goed gedaan dan de DAX. Dat terwijl wij ooit Fortis in de hoofdindex hebben gehad. Anderzijds hebben de Duitsers natuurlijk Deutsche Bank.

Rentes

Het is opvallend dat de rentes licht zakken. In een markt als deze had ik toch hogere rentes verwacht. De Nederlandse vergoeding op tienjaar staatspapier gaat een basispuntje omlaag naar -0,30%.