BeursVandaag: Green shoots!

Bevrijdingsdag - ook lange leve de vrije markt - en de koersen herstellen na een flinke tik gisteren.

Er zijn green shoots. Voor u geturfd.

Goldman en Morgan Stanley denken dat dieptepunt economie is gezet

Olie trekt aan, omdat er wat meer vraag en opslag zou zijn

Citigroup denkt dat de vastgoedprijzen in Hongkong bodemen

Winstverwachtingen in Korea stijgen

Iedere dag zijn er meer medicijnresultaten

Er zijn ook cijfers en minder vrolijke berichten daarbij. Kendrion is door met Q1's, ondergaat zwaar weer dit kwartaal door vooral de auto-industrie en sluit de luiken. Alles is gericht op cash.

GrandVision verwacht dat het bod door gaat van EssilorLuxottica, maar trekt wel het dividendvoorstel in. U snapt waarom. Ook hier...

Vandaag gaat de wereld ook weer een klein beetje verder open:

Vlag uit, de AEX lijkt boven 500 te openen. Olie gaat hard - er staat weer een twee op het WTI-bord - en de dollar bweegt wild. De Amerikaanse rente stijgt een basispunt en de Duitse opent vlak. We doen het vandaag verder met ex-dividenden Philips, Besi en Acomo en de ISM non-Manufacturing Index.

Nog iets, vandaag doet het Constitutionele Hof in Duitsland uitspraak of de ECB al niet al die bondjes mag kopen. Ik heb geen idee of en in hoeverre dit impact zou kunnen hebben.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:03 BNP Paribas verwacht winstdaling door coronacrisis

07:42 Moederbedrijf van Pearle voelt gevolgen coronamaatregelen

07:29 'United Airlines ontslaat groot deel kantoorpersoneel'

04 mei Shell doet Amerikaans schaliegas-onderdeel van de hand

04 mei Luchtvaart onder druk op groen Wall Street

04 mei Chipbedrijf Infineon waarschuwt voor impact coronacrisis

04 mei Wall Street maakt eerdere verliezen deels goed

04 mei Klokkenluider SBM eist antwoorden van zwijgende advocaat

04 mei Bezettingsgraad Vastned Belgium omlaag

04 mei 'Automaker Nissan mikt in nieuwe strategie op VS, China en Japan'

Analistenadvies luidt:

Besi: naar €30 van €26 - Deutsche Bank

Corbion: naar €35 van €31 (buy) - Berenberg

PostNL: naar €1,60 van €1,67 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent veel ex-dvidend, de ISM Index en AMG:

08:00 GrandVision Q1-cijfers

08:00 Kendrion Q1-cijfers

08:00 BNP Paribas Q1-cijfers

09:00 Acomo notering €0,70 ex dividend

09:00 Philips notering €0,85 ex-dividend

09:00 Besi notering €1,01 ex-dividend

09:00 AB Inbev notering €1 ex-dividend

10:30 VK services PMI apr 12,3

14:30 VS handelsbalans mrt -$38B

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index apr

18:00 AMG Q1-cijfers

22:00 Walt Disney Q1-cijfers

En dan nog even dit

Eerst deze.

Goldman and Morgan Stanley economists said there is evidence the world economy is starting to recover from the coronavirus and the restrictions placed on businesses and consumers https://t.co/osmCuKbJCV — Bloomberg (@business) May 5, 2020

U weet maar nooit, ik weet niet hoe laat:

Euro drops to $1.0903 ahead of tomorrows decision by Germany's constitutional court whether the ECB's bond buying program (PSPP) is legal under German law or not. An unexpected shock decision could undermine the euro. pic.twitter.com/dGhZD5rEv0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 4, 2020

De rapen zijn weer aardig gaar?

As Trump blames China, Beijing directs fury at his top diplomat https://t.co/pP2ZC6onLk — Bloomberg (@business) May 5, 2020

Een maand:

Shell's Philippines unit to suspend refinery operations for one month https://t.co/xp0myV3HEL pic.twitter.com/TiLEUGZ13r — Reuters (@Reuters) May 5, 2020

Geen Shell:

10 energy stocks to buy now: Barron's. https://t.co/WnDNGhlEue — MarketWatch (@MarketWatch) May 5, 2020

Beter nieuws:

Oil extended its rally into a fifth day on signs that a glut might be easing https://t.co/L6UYbLYMhU pic.twitter.com/Z2f6tZWOJC — Bloomberg (@business) May 5, 2020

Oef:

United Airlines to cut 30% of management in October, preparing pilot changes too: company memos https://t.co/iaRm4h0sYM pic.twitter.com/MpWVSnjM3C — Reuters (@Reuters) May 5, 2020

Maar wat heeft dat virus daar mee van doen?

Amid pandemic, U.S. renewable power sources have topped coal for 40 days https://t.co/UpjqbnsJnb pic.twitter.com/dOtXZGho9z — Reuters (@Reuters) May 5, 2020

Wat een treurige afloop:

WeWork co-founder Adam Neumann accuses one-time ally SoftBank of abuse of power, filing a lawsuit against the Japanese company for terminating a deal to buy $3 billion of the office-sharing startup’s shares from investors https://t.co/Hh0F8JKY7j pic.twitter.com/3UHHTS8xsO — Reuters (@Reuters) May 5, 2020

Ja en?

Oops! Treasury plans to borrow a record $3tn from April through June as enormous coronavirus costs pile up. On top of that, Treasury also said it anticipates another $677bn in Q3. Q1 borrowing totalled $477bn. Last year, Treasury issued $1.28tn in new debt https://t.co/U2nvYpyeqe pic.twitter.com/AX8Z7XYjH8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 4, 2020

Zonder afhalen geen toekomst en dus Just Eat Takeaway?

The world's top restaurants are wondering how—and if—they'll survive coronavirus https://t.co/iM9Wz0IP0Y via @BW — Bloomberg (@business) May 5, 2020

Green shoot!

Equity analysts have raised their expectations for emerging market #earnings for the first time in 15 weeks (Bloomberg). Yet, vulnerabilities within the asset class remain relatively large especially if the growth recovery is postponed/slow. pic.twitter.com/wn4NfjLNir — jeroen blokland (@jsblokland) May 5, 2020

Lijkt de boneyard wel...

As air travel demand plunges, thousands of planes have been grounded. So what does it take for airlines to park all of those planes? Watch the full video here: https://t.co/BhkjCFNnkq pic.twitter.com/A6Xtfi8Le1 — CNBC (@CNBC) May 5, 2020

Hier leukere filmpjes:

7 animal live cams to watch now, from snuggly kittens to gorillas in the Congo. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/5vnvPqXWpx — CNBC (@CNBC) May 5, 2020

