Nieuw op IEX: Forumbadges

Beste leden van de IEX redactie,



de toevoeging van batches is een verrassing die we vanavond onverwacht voorgeschoteld kregen.

Die batches waren eigenlijk niet het eerste dat opviel. Het was meer de totale verandering van opmaak.



Het is even wennen na zoveel jaren van vertrouwde "oude" opmaak. Het is vreemd om van jezelf te merken hoe je bent gaan hechten aan die vertrouwdheid. Wat mij betreft zouden we zo terug mogen naar de vorige opmaak, inclusief of exclusief de batches.



De totale "make-over" is wat mij betreft niet wat de blikvanger moet zijn. Uiteindelijk gaat het om het makkelijke overzicht + de snelle leesbaarheid van de fora.



En dat is het gevoel dat ik een beetje mis na deze make-over. Misschien went het wel.

En misschien ben ik 1 van de weinigen die is gaan hechten aan de vorige stijl. Misschien ook niet. Misschien zijn er meer forumleden en forumvolgers die de vorige stijl prettiger vonden.



Daarom een vraagje ; als er over een paar maanden nog steeds signalen blijven binnenkomen dat de oude lay-out prettiger is, .. is uw redactie dan bereid om de make-over terug te draaien ? Laten we zeggen, terug naar de oude lay-out, maar dan inclusief de badges (als het de redactie daarom te doen was) ?



Het beste van 2 werelden ; de gewenste functionele toevoeging, gekoppeld aan het sentiment van de (bijna dagelijkse) gebruikers ..