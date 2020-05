Nieuw op IEX: Forumbadges

Vanaf vandaag zien sommige vaste bezoekers van het IEX-forum een symbooltje voor hun naam verschijnen. Die symbolen noemen we badges; ze geven aan dat een forumlid gedurende een langere periode een actieve en inhoudelijke bijdrage levert aan het forum.

Waarom badges? Het IEX-forum is al jaren de meest dynamische beleggerscommunity van Nederland; dat is te danken aan de activiteit van de leden en de inhoudelijkheid van de discussies. De badges zijn onze manier om die activiteit en kwaliteit van de bijdragen te belonen.

Het is ook handig voor minder doorgewinterde bezoekers, want zo wordt voor iedereen duidelijk wie er al de nodige status hebben opgebouwd als goede posters.

U bepaalt uw badge

We houden het subtiel, dus we plakken geen enorme stickers over uw alias en we blijven iedereen gelijk behandelen, ook in de moderatie. Een smaakvol icoontje - blauw voor erkend actieve posters, goud voor de meer senior en nóg actiever leden – is alles wat u er in het dagelijkse IEX-leven van merkt.

Wie bepaalt er wie welke badge krijgt? Dat bent u zelf. De puntentelling die eraan ten grondslag ligt is gebaseerd op tijd (we kijken naar het gedrag over meerdere jaren), activiteit en inhoudelijkheid. Dan weet u zelf wel wat we bedoelen. Om extreem 'sturen' op maximale punten te vermijden laten we de exacte formule bij IEX in de kluis liggen.

Hoe zien die badges eruit?

Geen symbool Beginnende, sporadische en beperkt actieve posters, op weg naar hun eerste badge.

Blauwe badges Actieve forumleden - hoe hoger de score, hoe meer strepen.



Gouden badges Senior level: actieve forumleden met hoge scores over een langere periode.



De eredivisie De topposters en most valuable players van het IEX-forum. Voor slechts zeer weinigen weggelegd.

Extra uitdaging

Het IEX-forum is en blijft dé plek om te discussieren over beurs en beleggen. De badges maken het nog wat overzichtelijker voor de vele bezoekers en meelezers; de actieve deelnemers hebben er bovendien een uitdaging bij - althans, zolang ze nog niet tot de eredivisie zijn toegetreden.

Een complete uitleg over het systeem van forumbadges vindt u op deze pagina.

P.S.: Oh ja, onze designers hebben het forum ook een tikje opgefrist. Alles werkt nog exact zoals voorheen, maar dit likje verf was wel even nodig. We hopen dat u het kunt waarderen.