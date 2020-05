Luchtvaart onder druk op groen Wall Street

"President Donald Trump verklaarde vrijdag bewijs te hebben dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan."



Is er eigenlijk nog iemand buiten de VS die gelooft wat Trump beweert?

Volgens mij kan dit excuus voor maatregelen tegen China wel worden weggelaten. Het enige wat Trump wil is de aandacht afleiden van het desastreuze beleid van hem inzake de Corona-crisis. 10 x meer slachtoffers in de VS dan in China! En dat met een maand voorbereidingstijd (als hij nog naar zijn inlichtingendiensten luistert tenminste).