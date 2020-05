TA: Sterke aandelen (II)

Trumps coronavete met China dreigt te escaleren tot Koude Oorlog

Het is voorlopig nog even wachten totdat Trump de trekker overhaald. Het zal toch iets worden in de strekking van; Het Amerikaanse volk heeft dit niet verdient, onze economie heeft dit niet verdient, en China gaat dit oplossen. I'm going to rebuild the economy, and China is going to pay for it!!Schuldverplichtingen richting China niet nakomen. Nieuwe tarieven. Schadeclaim. Stekker uit handelsdeal trekken. Er is een hele tombola aan mogelijkheden. Goed de twitterfeed in de gaten houden komende dagen...