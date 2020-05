Slotcall: Donker rood

Het is een dag om snel te vergeten. De handelsspanningen tussen de VS en China laaien op en dat notabene in tijden van een gezondheidscrisis. Reden voor beleggers om de koersen lager te zetten. De AEX sluit uiteindelijk 3,2% in het rood.

Het zat er eerlijk gezegd aan te komen. Donderdagavond ging Wall Street al hard omlaag en op vrijdag, toen de beurs bij ons dicht was, kreeg de daling een vervolg. De Amerikaanse President beschuldigt China dat het virus in een laboratorium in Wuhan zou zijn ontwikkeld.

Het is misschien geen vreemde gedachte, maar anderzijds is hiervoor nog geen glashard bewijs. De Chinezen voelen zich dus beledigd, wat lijdt tot gebakkelei. Trump dreigt zelfs met mogelijke invoertarieven op Chinese goederen.

Een handelsoorlog is nu wel het laatste wat we kunnen gebruiken. Aangezien de markten de laatste weken keihard zijn opgelopen, is het niet zo vreemd dat korte termijnbeleggers wat winstnemen.

PostNL

Nu een aandeel waar winstnemen praktisch onmogelijk is. PostNL (-12,4%) presenteerde vanochtend traditioneel tegenvallende cijfers. Met name de omzetgroei van de pakketdivisie is een tegenvaller.

Hier stegen de opbrengsten afgelopen kwartaal met slechts 4%. Dat lijkt in het coronatijdperk niet zo slecht, maar het bedrijf melde in maart een volumegroei van dik 11%. Het positieve nieuws is dus dat PostNL profiteert van corona, omdat mensen nu meer online bestellen. Het slechte nieuws is echter dat de omzet uit pakketen volledig was stilgevallen als het coronavirus niet was opgetreden.

Dat is gewoon heel beroerd. De pakket business is een groeimarkt en dan hoort de omzet flink toe te nemen. PostNL verliest dus marktaandeel aan concurrent DHL. Ik ben niet de analist van PostNL, maar waarschijnlijk is dit de reden dat de koers vandaag zo onderuit gaat.

Air France-KLM

Air France-KLM (-7,5%) krijgt voor de zoveelste keer een flink pak rammel. Toch is er positief nieuws te melden. Brussel gaat namelijk akkoord met de staatssteun door de Nederlandse- en Franse overheid.

De markt hecht hier echter weinig waarde aan en dat is waarschijnlijk omdat beleggers er al vanuit gingen dat de Europese Commissie groen licht zou geven. De echte schuld voor deze koersdaling ligt bij topbelegger Warren Buffett.

Hij maakte bekend al zijn belangen in luchtvaartaandelen te hebben verkocht. Als de grote meester het niet meer ziet zitten in luchtvaartaandelen dan volgt de meute. Dat zien we vandaag ook gebeuren. Delta Airlines (-9,6%) en Easyjet (-9,1%) worden massaal gedumpt.

Air France-KLM wins EU approval for a 7 billion-euro ($7.7 billion) French aid package https://t.co/82xNXeOyro — Bloomberg (@business) May 4, 2020

Rentes

De rentes gaan normaal gesproken keihard naar beneden , maar dit keer is het anders. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt met twee basispunten naar -0,28%.