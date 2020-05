Blije beleggers bij Trend Invest

Bericht delen via:

Beleggers die al een tijdje geleden kozen voor beleggen in innovatieve, technologische sectoren, zien hun keuze nu bevestigd. Want technologische trends als zonne-energie, cyber security en biotech groeien hard en doen het een stuk beter dan het gemiddelde van de markt.

advertorial

Dat is ook goed zichtbaar in de rendementen van de trends van Trend Invest, hét platform voor beleggers die met gemak willen beleggen in innovatieve en vaak technologisch gedreven trends.

Dat de prestaties zo goed zijn, is eigenlijk ook wel logisch. Want ook nu tijdens de onzekere ‘coronatijd’ blijken veel technologische ontwikkelingen gewoon ‘door te gaan’. Zo wordt er - net als de voorgaande jaren - veel geïnvesteerd in duurzame energie. Juist ook omdat de prestaties van bijvoorbeeld zonnecellen qua elektriciteitsopbrengst steeds gunstiger worden, die ontwikkeling stopt niet. De wereldwijde energietransitie gaat gewoon door.

Dat zien we ook terug in de prestaties van de Trend Zonne-energie van Trend Invest, waarin 12 beursgenoteerde internationale bedrijven zijn opgenomen die actief zijn in de markt van zonnecellen, omvormers etc.

Sterke ontwikkelingen

Diezelfde sterke ontwikkeling geldt ook voor onder meer Trends als Online Gaming, Online Shopping en Biotech. De sterke ontwikkeling van de eerste twee trends wordt wellicht extra bevorderd doordat mensen veel meer thuis zijn, en er dus meer online gegamed en besteld wordt. En bij biotech is mogelijk de zoektocht naar een corona-medicijn en vaccin een extra aanjager.

Sterke groei

Maar uiteindelijk is de coronacrisis niet werkelijk relevant voor de ontwikkeling van deze en andere Trends die Trend Invest beleggers aanbiedt. Het gaat namelijk veel meer om - technologische - ontwikkelingen die al jaren geleden zijn ingezet en die gewoon doorgaan. Omdat innovatieve technologie een van de belangrijkste aanjagers van nieuwe ontwikkelingen en sterke groei is. De coronacrisis zou je in dit verband eerder kunnen zien als een bevestiging van deze dynamiek

Daarom zijn beleggers die al eerder voor beleggen bij Trend Invest kozen nu vaak blije beleggers. Meer informatie vindt u op www.trendinvest.nl. Daar vindt u ook alle rendementen.