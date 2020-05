BeursVandaag: Het is weer maandag

PostNL haalt de omzetverwachting niet, maar handhaaft de outlook.

Dat laatste is al heel wat deze tijd. Verder vindt het bedrijf zelf de kassstroom sterk en ligt de integratie met Sandd voor op schema. Verder laat ook hier corona sporen na, vooral ziekteverzuim.

Marktbreed is het nu wel mis, de Europese futures openen in mineur. De spanningen VS-China lopen weer op, dit keer over (herkomst) van het coronavirus. Er zijn wereldwijd nu 3,5 miljoen gevallen en de curve vlakt af. Hier zijn weer alle nieuwtjes en cijfers:

Gilead’s antiviral drug remdesivir will reach doctors and patients as early as this week, CEO Daniel O'Day said. Live coronavirus updates here: https://t.co/KwQGvW00SK pic.twitter.com/MWcS9zgbIO — Reuters (@Reuters) May 4, 2020

We doen het op de beurs vooral met inkoopmanagersindices vandaag. Azië is door en, u ziet het, het is om te huilen. Om 9:00 uur is Nederland aan de beurt en dan de rest van Europa:

De AEX gaat weer met de vijf soebatten? De opening vandaag is om op te schieten, na vrijdag toch al een beroerd Wall Street. U ziet het alles lager, vooral olie. De dollar trekt wel aan, die stond dit weekend zelfs boven 1,10. De Amerikaanse rente daalt vier basispunten en de Duitse opent vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €10,30 van €13 - Citigroup

ING: naar €7,20 van €8,60 - Citigroup

Besi: naar €44 van €33 - Berenberg

NIBC: naar €7 van €7,70 - Citigroup

Kiadis: naar €2 van €1,50 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts en u kent ze:

De agenda:

08:00 PostNL Q1-cijfers

09:00 Nederland Nevi manufacturing PMI apr

09:00 WDP notering €0,74 ex-dividend

09:45 Italië manufacturing PMI apr 30,0

09:50 Frankrijk manufacturing PMI apr 31,5

09:55 Duitsland manufacturing PMI apr 34,4

10:00 EU manufacturing PMI apr 33,6

16:00 VS Fabrieksorders mrt -9,5% MoM

18:00 Bpost Q1-cijfers

18:00 Vastned Retail Belgium Q1-cijfers

En dan nog even dit

Buffett on coronavirus, airlines and more — Watch the 5 best moments from the Berkshire meeting https://t.co/8K1z6pl2KT — CNBC (@CNBC) May 4, 2020

Zonder Buffett in ieder geval:

An $85 billion airline rescue may only prolong the pain https://t.co/HkPAiuiuA7 — Bloomberg (@business) May 4, 2020

Idem, hij weer ging weer eens los en vindt de koers te hoog:

Elon Musk lashed out at government stay-at-home orders as “fascist” in an expletive-laced rant on Tesla’s earnings call.. https://t.co/TfsHW6wTVc — CNBC (@CNBC) May 4, 2020

De S&P 500 daalde maximaal 35%:

With 57% of companies reported, S&P 500 Q1 GAAP earnings down 29% year-over-year. $SPX pic.twitter.com/1nKjQ9xKQe — Charlie Bilello (@charliebilello) May 2, 2020

Wie durft te draaien?

The weight of US small cap #equities within total market cap of the US stock market is near an historical low. pic.twitter.com/mi1YPycMTr — jeroen blokland (@jsblokland) May 3, 2020

Binnenkort meer olie-exporterende landen in dit theater?

OUCH! Saudi stocks slump >7% after rating outlook cut by Moody’s and as Minister warns of ‘Painful’ measures ahead https://t.co/7SrYa8ki7O pic.twitter.com/bjrSjqT1hS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 3, 2020

Het zou wat zijn:

Fears mount about inflation returning with a vengeance https://t.co/lyXctJARjr — Bloomberg (@business) May 4, 2020

Tot slot, dit dus.

President Trump promises a “conclusive” report from the U.S. government on the Chinese origins of the coronavirus outbreak https://t.co/Ulmjdm4ut8 — Bloomberg (@business) May 4, 2020

