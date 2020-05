TA: Lagere top

Beleggers wereldwijd beginnen zich zorgen te maken over de nieuwe handelsspanningen tussen de VS en China. Donald Trump zegt bewijs te hebben dat het coronavirus afkomstig is uit een Chinees laboratorium.

De Amerikaanse president zinspeelde op nieuwe importheffingen voor het Aziatische land, waarmee het vooruitzicht van een hernieuwde handelsoorlog de kop op steekt. Door de nieuwe onrust worden wereldwijd op grote schaal aandelenposities veilig gesteld.

Deze nieuwe spanningen vallen samen met het feit dat de Nederlandse beurs op de weerstandszone rond 528 is gestuit. Op langere termijn wordt in deze weerstandszone een mogelijke lagere top gevormd. Hiermee lijkt zich het cliffhangerscenario omlaag af te tekenen, waar ik het vorige week over had.

Onderaan mijn column van vandaag meer uitleg over dit beruchte patroon.

Met dit scenario handhaven we onze defensieve TA-beleggingsstrategie. Deze strategie is in hoofdzaak gebaseerd op twee belangrijke pijlers:

Houd nu nog een substantiële kaspositie aan Benut deze liquiditeiten pas op lagere koersen: 'buy the dip'

In de defensieve langetermijnportefeuille Nederland houden we thans ongeveer twee derde van het vermogen liquide aan. In mijn column van morgen zal ik dieper op deze portefeuille ingaan.

Nederlandse beurs korte termijn

De AEX-index is op de weerstand 528,68 gestuit, aan de bovenkant van de gap. Deze horde ,gevormd op 6 maart, is in de grafiek afgebakend met de rode cirkel. Het lijkt erop dat de AEX gas zal terug zal nemen. Houdt de eerste steun rond het laatste topje van maart rond 485 (blauwe stippellijn) goed in de gaten.

Nederlandse beurs lange termijn (vanaf 2007)

Belangrijk verzwakkingen op de meerjarige grafiek van de AEX zijn:

uitbraak uit het stijgende trendkanaal vanaf 2009;

eenmalig herstel loopt dood, en leidt tot een lagere top.

Zoals gezegd wordt hiermee een cliffhangerscenario gevormd. Dit scenario bestaat altijd uit twee signalen. Lees verder onder de grafiek voor de uitleg van dit patroon.

Uitleg cliffhanger omlaag

Op de afbeelding hieronder is een neerwaartse cliffhanger gestileerd afgebeeld. Dat is een koersformatie die altijd het einde van een stijgende trend voorkomt, alsmede nieuwe winstnemingen aankondigt. Dit koerspatroon bestaat uit twee signalen:

Signaal 1 is de uitbraak uit het stijgende trendkanaal of het afbreken van een herstelbeweging. Dit is het eerste teken van verkoopdruk. Vervolgens zakt de koers naar punt b, gevolgd door een eenmalig herstel.

Signaal 2 treedt op als de koers in dit herstel weerstand ondervindt aan de onderkant van het voormalige stijgende trendkanaal. Met signaal 2 wordt altijd een lagere top gevormd, de verkoopdruk wordt bevestigd. Met deze lagere top wordt de cliffhanger voltooid.