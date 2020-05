Dag van de Arbeid



Beste EU:



Houd toch op met die komedie en het gesmijt met al die miljarden.

Streep in 1x alle staatsschulden door en stuur La Garde naar huis.

Wij gaan zelf over onze portemonnee.

Stop met woeker en rente, opnieuw beginnen met een geleide economie zonder winstbejag.

Vermogens belasten tot 90%.

Start een grootschalige jacht op zwart geld, met de opbrengsten kunnen we de eerstkomende jaren vooruit.

Geld moet rrrrollen!