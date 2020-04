Q1's Amazon en Apple

Goed, april hebben we ook weer gehad. Misschien wel de slechtste economische maand ooit. De beurs deed beter met mooie plussen. De AEX futures lsuit net wel -3,3%. Maandag gaan we verder, want morgen is de beurs dicht in verband met 1 mei. Goed, u bent hier voor de cijfers van Amazon. Dat doet er -4% op.

Reuters houdt het hier op, dat de koers op het laagste niveau in zeker een dag staat. Is het trouwens niet traditie bij Amazon dat die outlook te voorzichtig is? Ik ben het vaker tegengekomen. Let wel, dit is natuurlijk beleggersgeneutel pur sang, want dit zijn gewoon blow-out cijfers. Weer.

The company forecast operating income in the range of a loss of $1.5 billion and profit of $1.5 billion for the second quarter. Analysts were expecting operating income of $3.80 billion, according to research firm FactSet.

Winst per aandeel valt tegen en guidance Q2 wellicht ook, of de koers was gewoon veel te hadr gegaan, #Amazon staat -4% op haar Q1's pic.twitter.com/8q7DASM96n — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2020

CNBC duidt verder voor wie liever beeld heeft:

AMAZON EARNINGS: Amazon stock fell after hours after the company reported its Q1 earnings, revealing the Covid-19 pandemic’s impact on the business that has been a rare bright spot on the stock market. https://t.co/wUBYlzLJzO pic.twitter.com/iuM8y9iXNc — CNBC (@CNBC) April 30, 2020

Apple dan, netjes, maar intussen staat de koers -0,5%. Ik denk dat ook hier de truc is dat het bedrijf geen guidance af geeft. Wat maakt dat nou eigenlijk uit bij Big Tech? Als ze het doen, vegen ze er toch iedere keer weer de vloer mee aan. Zie Amazon hierboven.

Nog iets, de cash berg neemt in Q1, ofwel het grote worst case scenario kwartaal, met maar $15 miljard af naar $192 miljard. Geacht Apple, dat is dus niet nodig zo veel geld, dus kom maar op met die centen. Zeker nu Shell... Nou, dat komt ook hoor: dividend gaat 6% omhoog en $50 miljard aan buy backs.

+1,6% nu, want #Apple verslaat weer de verwachtingen met haar Q1's. Geeft alleen geen outlook af #AEX pic.twitter.com/FQrW8Gbr5R — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2020

Kijk kijk kijk, het dieptepunt in de economie is gezet?

Net als #Facebook en #Alpabet, ziet ook #Apple verbetering in loop vd deze maand #AEX



[RTRS] - APPLE'S COOK SAYS OF OVERALL SALES THAT 'COMPARED TO THE LAST PART OF MARCH AND THE BEGINNING OF APRIL, WE'VE SEEN A BETTER SECOND HALF OF APRIL' — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2020

Gilead is er ook, maar nee... Helaas. Maa goed, cijfers zijn natuurlijk niet de gelegenheid om productnieuws bekend te maken.

#Gilead heeft ook Q1's, maar nog niet het nieuws waar de hele wereld voor bidt en op hoopt. Koers doet -1% #AEX #remdesivir #coronavirus pic.twitter.com/SQ3a2FrYPg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2020

Voor de liefhebbers: