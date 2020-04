Tracker Tips: Bloemkool met een papje Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Zo zou je de 5 nieuwe thema-ETF’s met ESG-factoren kunnen noemen, die assetmanager Lyxor onlangs op Euronext Parijs heeft gelanceerd. Thematische trackers in een maatschappelijk verantwoord jasje is wederom een innovatieve stap van de Franse vermogensbeheerder. Het nieuwe assortiment omvat de volgende smaken: Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered DR UCITS ETF (EBUY)

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered DR UCITS ETF (UNIC)

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered DR UCITS ETF (ELCR)

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered DR UCITS ETF (MILL)

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered DR UCITS ETF (IQCT) Beoordelingsmethode Elke tracker kost 0,15% op jaarbasis en is gebaseerd op de MSCI ACWI IMI-index, die grote, middelgrote en kleinere bedrijven uit 31 landen bevat. De desbetreffende beoordelingsmethode kent twee dimensies: -de eerste screener verwijdert bedrijven die weinig te maken hebben met het respectieve thema van de ETF.

-de tweede screener verwijdert elk bedrijf dat niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van MSCI, zoals betrokkenheid bij tabak, kernenergie of controversiële wapens. EBUY (isincode: LU2023678878) geeft blootstelling aan bedrijven die zichzelf positioneren in de digitale hoek, en dan in het bijzonder op het vlak van sociale media, cloud computing, e-commerce en digitale betaalmethoden. UNIC (isincode: LU2023678282) bevat ondernemingen die naar verwachting flink kunnen gaan verdienen aan bijvoorbeeld 3D-printen, het internet, cloud computing, fintech, digitale betalingen, gezondheidszorg, robotica, schone energie, slimme netwerken en computerbeveiliging. ELCR (isincode: LU2023679090) omvat multinationals die actief zijn op het gebied van elektrische of autonome voertuigen en elektrochemische energieopslagbedrijven. MILL (isincode: LU2023678449) richt zich op organisaties uit de zogenoemde millennial-generatie, zoals bedrijven op het gebied van fitness, kleding, sociale media, entertainment, reizen en vrije tijd en financiële diensten die zich primair op die specifieke leeftijdsgroep concentreren. IQCT (isincode: LU2023679256) biedt exposure aan bedrijven die oplossingen zoeken voor de stedelijke infrastructuur van de toekomst. Dit omvat de ontwikkeling van 'slimme' technologieën binnen gebouwen, woningen, beveiliging, mobiliteit, waterbeheer en energie. Duurzaam productaanbod ETF-providers als UBS, Lyxor en Blackrock hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een breed duurzaam productaanbod. Assetmanagers zijn met name sinds vorig jaar vernieuwend bezig op het vlak van ESG. Zo heeft iShares recent 3 ETF’s gelanceerd in de regio’s Europa (MVEE), VS (MVEA) en wereldwijd (MVEW) die milieu-, sociale en bestuursstrategieën combineren met een minimale volatiliteitsfactor. Wordt vervolgd, zeg maar.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.