Het persbericht is een heel verhaal, te lang voor een screendump, maar er staat volgens mij niks nieuws in. De programma's draaien. Net als de Fed gisteravond: de ECB doet wat ze kan, zegt ze tenminste en verder is het zegen de greep.

Om 14:30 uur gaan we verder met de persconferentie van president Christine Lagarde.