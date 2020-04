Royal Dutch Shell denkt dat de economische malaise en almaar dalende grondstofprijzen nog wel even een paar jaar aanhouden. In ieder geval is herstel onvoldoende om op een verantwoorde manier dat kwartaaldividend van $0,47 uit keren. Een of twee kwartalen of misschien wel een jaar had het overbrugd.

Dat het waarschijnlijk nog jaren slecht blijft, is ook het slechte nieuws van vandaag. Het goede nieuws is dat er een verstandige board bij het concern zit, die niet bang is de bijl in een heilig huisje te zetten. De rekensommen komen gewoon niet meer uit en daarmee basta. De hoop is: ExxonMobil verlaagt niet.

Bloomberg over #Shell plus CEO commentaar. Dit is echt wereldwijde schok, want Olies was grootste dividendbetaler ter wereld. Dit schept wellicht ook precedent voor andere bedrijven en vooral #dividendaristocrats, want als Shell het ook doet... #AEX https://t.co/AAdnouxlsr pic.twitter.com/mJ3D7Pq3hL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2020

Hier nog even het bericht van 08:00 uur. Ik geef eerlijk dat ik het zelf drie keer herlas en stiekem op Twitter zat te kijken of het wel klopte (maar zag nog niks). Daarna moest ik een minuut moed verzamelen om het zelf te tweeten. Dit kán toch niet? Ik twijfelde echt of ik niet helemaal abuis was :-)