BeursVandaag: Shell verlaagt!

Laatste handelsdag van de maand, het is Superdonderdag en de AEX staat deze maand op... +9,0%. Dit jaar is dat -12,8%.

Superdonderdag, want er zijn té veel cijfers en nieuws. Adel verplicht, eerst Royal Dutch Shell. Ik zit even naar adem te happen. Dit is best schokkend. Niet zo'n beetje ook. Zo meer.

Het staat er echt en zag ik ook niet aankomen, #Shell verlaagt dividend naar $0,16 van $0,47 per kwartaal #AEX pic.twitter.com/HKr1vnXuCE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2020

Er zijn te veel cijfers bij ons om uit te lichten, ik vaar op ANP en dan heeft Pharming ook nog goed nieuws:

KPN nog onzeker over gevolgen coronavirus

BE Semiconductor ziet orderboek flink aandikken

Problemen in oliesector zadelen Fugro op met groter verlies

Corbion vaart wel bij coronacrisis

Brunel verwacht coronaklap later dit jaar

Drankenproducent Bols krijgt tik door virusuitbraak

De Q1's nabeurs Wall Street vielen erg goed, hoewel Facebook (dat net als Google de advertentiemarkt ziet stabiliseren) en Tesla geen guidance afgaven. Hier leest u alles na:

Facebook: +10,5%

Microsoft: +2,2%

Tesla +8,9%

Qualcomm +3,0%

Nog even de bekende en helaas vertrouwde cijfers:

De Fed had gisteravond niet veel bijzonders en zegt er alles aan te doen om de economie drijven de te houden, straks is de ECB, Frankrijk is door met BBP Q1 -5,8% en de Chinese inkoopmanagersindices zijn mixed met boven 50. Olie gaat hard, bitcoin ook en de Amerikaanse rente doet en de Duitse

Ben ik er zo? Nee, want wat openen de futures netjes en wat een rally is dit eigenlijk.

Nieuws, advies, shorts en agenda/h3>

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en het is echt te veel om op te noemen:

07:17 IMCD opent kantoor in Dubai

07:14 Pharming krijgt nieuwe goedkeuring uit Brussel

06:59 Producenten kregen minder voor hun waren

06:50 Extra verkopen in supermarkt stuwen omzet detailhandel

29 apr Oliereus ExxonMobil schrapt dividend niet

29 apr Opbrengsten moederbedrijf Marktplaats lopen terug

29 apr Topman Qualcomm wijst op snel herstel Chinese economie

29 apr Tesla beleeft beste start van het jaar ooit ondanks crisis

29 apr Microsoft profiteert van thuiswerk en leren op afstand

29 apr Facebook krikt resultaten verder op ondanks coronacrisis

29 apr Ook Wall Street omhoog door hoop op coronamedicijn

29 apr Uber-rivaal Lyft schrapt bijna vijfde van personeelsbestand

29 apr Chemiereus BASF trekt financiële verwachtingen in

29 apr Wolters Kluwer gaat samenwerking aan met James Publishing

29 apr Federal Reserve wijzigt aanpak coronacrisis voorlopig niet

29 apr Wall Street hoger in aanloop naar Fed-besluit

29 apr Directeur Bever Holding zit vast in land met lockdown

29 apr Heineken zet weer obligaties in de markt

229 apr Kiadis Pharma doet mee aan belangrijke videoconferentie

Analistenadvies met een verlaging voor ASML:

ASML: verlaagd naar hold en €290 - KBC

De AFM meldt deze a shorts:

De agenda is nogal vol:

03:00 China manufacturing PMI apr 45,0

07:30 Frankrijk BBP Q1 -4,0% QoQ

08:00 Besi Q1-cijfers

08:00 Corbion Q1-cijfers

08:00 Fugro Q1-cijfers

08:00 KPN Q1-cijfers

08:00 Brunel Q1-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q1-cijfers

08:00 Lufthansa Q1-cijfers

08:00 Orange Q1-cijfers

08:00 Total Q1-cijfers

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage apr 5,2%

11:00 EU inflatie CPI apr 0,1% MoM

13:00 Kraft Heinz Q1-cijfers

13:00 McDonald's Q1-cijfers

13:00 Twitter Q1-cijfers

13:45 ECB rentebesluit Depositorente -0,5%

22:00 Amazon Q1-cijfers

22:00 Gilead Sciences Q1-cijfers

22:30 Apple Q1-cijfers

En dan nog even dit

Ook goedemorgen:

De Chinese PMI's staan wel weer boven 50, maar:

#China's #PMI data mixed. Non-manufacturing further improved to 53.2, but Manufacturing fell to 50.8 from 52.0. pic.twitter.com/8S3keIDKZz — jeroen blokland (@jsblokland) April 30, 2020

De Fed dus:

Coronavirus U.S. job losses hitting minorities the hardest, Fed's Powell says https://t.co/CjZybiYRGA pic.twitter.com/8ar6eBNEPm — Reuters (@Reuters) April 30, 2020

Nou, mag ook wel? Wat een ravage.

Millions of Americans likely applied for jobless benefits last week though wave is stabilizing https://t.co/vUt9AoEZFz pic.twitter.com/1b2FhQrxZY — Reuters (@Reuters) April 30, 2020

Vanavond cijfers Gilead:

WHO declines comment on remdesivir in COVID-19, hopes for best https://t.co/rhlEurpx9a pic.twitter.com/NvLZxfPEAT — Reuters (@Reuters) April 30, 2020

Altijd wat met goud:

Gold market diverges with demand rising in the West and falling in the East https://t.co/Ad5NlSq8PW — Bloomberg (@business) April 30, 2020

Tot slot nog wat fantasie:

The future of the internet is going to connect not just our smartphones, but also drastically change industries like manufacturing and transport pic.twitter.com/Ez9XY0ctPJ — Reuters (@Reuters) April 30, 2020

