Slotcall: Craprally

Na de bekendmaking van goede testresultaten van het medicijn Remdesivir schoot de beurs omhoog. Het middel gaat nu naar de volgende ronde, waardoor de hoop op een werkend coronamedicijn aanwakkert. Resultaat is een 1,3% hogere AEX.

Dit goede nieuws viel precies samen met het beroerde Amerikaanse BBP-cijfer over het eerste kwartaal. Zo ontstond er een grappige situatie, waarin iemand op CNBC over de Q1-cijfers aan het praten was, en er werd weggeschakeld.

Zoiets zal waarschijnlijk nog nooit zijn voorgekomen. Maar we zitten nu in een situatie waarin het middel van Gilead misschien wel bepalender is voor de groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie dan de BBP-cijfers.

Ook de hondsberoerde voorspellingen voor de Duitse economie werden totaal genegeerd door de markt, want we wisten toch al dat deze slecht zouden zijn. Uit een raming van het Duitse CPB blijkt dat onze oosterburen uit gaan van een krimp van 6,3% dit jaar.

Live verslag van Fed-rentebesluit en cijfers

Na sluiting van de Europese beurzen gaat het feest gewoon door. Om 20.00 uur vindt het Amerikaanse rentebesluit plaats en een half uur later zal Fed-voorzitter Jerome Powell een persconferentie houden. Hier houden we u live van op de hoogte. Ook zullen we een preview geven.

Daarna volgen de kwartaalcijfers van Facebook, Microsoft, Tesla en Qualcomm. Ook voor de beleggers die deze aandelen niet in portefeuille hebben, zijn deze resultaten interessant. Als ze meevallen, zult u de AEX-future gelijk zien oplopen, maar vallen ze vies tegen, dan raad ik u aan het scherm uit te zetten.

Besi

Morgenochtend presenteert beurslieveling Besi (+6,7%) de eerstekwartaalcijfers. De verwachtingen zijn hooggespannen, want het aandeel is dit jaar heel goed blijven liggen. Daar waar de AEX dik 13% lager staat, blijft de chipper uit Duiven met een min van 4% dicht bij huis.

Zeker voor een cyclisch aandeel is dit een goede prestatie. De kracht van Besi is dat het bedrijf de marges zelfs in een slechte periode goed op peil weet te houden. Mede daarom wist de chipper er in het zwakke jaar 2018 een keurige winst uit te slepen.

De markt denkt dat Besi zich ook in het coronatijdperk stevig gaat weren. Ook de IEX Beleggersdesk is enthousiast over het aandeel.

Rentes

Het is risk-on op de aandelenmarkt, maar risk-of in de wereld van het tienjaars staatspapier. De Nederlandse yield zakt drie basispunten naar -0,23%.