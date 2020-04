Goldman: "Waar blijft die tweede trein?"

Komt er nog wat van? Bij Goldman Sachs zijn ze blijkbaar ook ongeduldig geworden, of ze snappen het ook niet. Het is wat we op de beurs namelijk met de paplepel krijgen ingegoten en anders zijn we er na een paar trades zo achter:



Er.

Kan.

Nog.

Een.

Trein.

Komen.

Wie kent dit plaatje niet? Ofwel, met name als een asset in koers naar beneden klapt, volgt er vaak even herstel en dan gaat de zaag er pas echt in. Vanaf de Tulpenmanie, via de South Seas Company, Dow Jones, Nikkei 225, Nasdaq en bitcoin zagen alle grote en kleine krachs en plotselinge bear markets er zo uit.

Bij Goldman Sachs kennen ze zit plaatje natuurlijk ook. En net als wij denkt The Firm vast ook dat we nu in de fase van de bull trap zitten. Nog even snel, we hebben elf jaar lang bull market en alleen maar opgaande trend achter de rug. Misschien was er overdrijving vorig najaar en nu zijn er de gebakken peren.

Of moet ik zeggen waren? Voor de economie gaat intussen zowat niemand meer uit van V-vormig herstel, maar dat is wel wat de AEX laat zien. V-vormig winstherstel ook? Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar ik zit dan ook niet het adviescollege en de denktank van Mr. Market. Zomin als iedereen van ons.

Omdat die fase van die bull trap wel erg lang duurt en steeds verder reikt - wie het zo wil zien mag zeggen dat we weer een nieuwe bull market zitten - is Goldman Sachs maar eens even in de data gedoken. Hoe zit het nou dan? The Firm deed dat aan de hand van de beruchtste twee bear markets van de laatste honderd jaar.

En inderdaad, het is echt niet zo raar dat we elkaar zitten aan te kijken waar die klap nou blijft. Kijk maar goed.

Een paar weken terug zei Besi CEO Richard Blickman dat deze markt hem het meest aan 1987 deed denken. Toen was er de savings & loans-crisis - de ijsberen preekten trouwens ook toen al het eind der tijden, want het ging echt niet langer zo - en in oktober was er die beruchte krach. Zie het percentage, erger dan nu.

Kijk ook wat er daarna gebeurde. Inderdaad was er meteen een contrabeweging van 23% (de bull trap), waarna de index nog een keertje 15% wegzakte. Dat was het ook. Het duurde anderhalf jaar voordat de AEX de stand van voor de krach weer op het bord had, maar dat ging zonder dips en spikes naar boven.

Nee, ik begrijp ook niet dat de beurzen zo snel herstellen en reken eigenlijk ook op een tweede klap met al die beroerde macrodata en bedrijfscijfers. Stiekem hoop ik er ook een beetje op, omdat ik nog een verlanglijstje en geschraapte cash heb. Als die klap niet komt, vind ik het echter ook best, want ik heb al fors bijgekocht.

Dat had scherper gekund, maar ook minder, of zelfs niet. Er zijn nog genoeg beren die langs de zijlijn staan, omdat de echte klap nog moet komen, om henzelf te citeren. Zo ja, dan hebben ze inderdaad misschien de hoofdprijs. Zo niet, dan hebben ze weer een dip gemist. Is ook een risico. Ik spreid liever.