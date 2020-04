Wall Street Live: Voorlopig geen renteverhoging

Update 21:25 uur: Voorbeschouwing kwartaalcijfers

Na sluiting van de Amerikaanse beurs komende de volgende vier giganten met hun kwartaalresultaten langs:

Facebook: +6,3%

Microsoft: +4,2%

Tesla: +3,8%

Qualcomm: +4,3%

Dit zijn de verwachtingen van analisten:

Facebook

Omzet Q1: $17,25B (+14,4% YoY)

Winst per aandeel: $1,71 (-9,5% YoY)

Let vooral op wat het management gaat zeggen over de advertentie-inkomsten in april. Alphabet zag de advertentiemarkt in april niet verslechteren ten opzichte van maart. Zegt Facebook hetzelfde?

Houd er rekening mee dat de koers van het aandeel zakt als het bedrijf de omzet- en winstverwachting nipt weet te verslaan. Facebook heeft de afgelopen twee jaar altijd de winstverwachting verslagen en de omzetverwachting in 75% van de gevallen. De markt gaat er dus stiekem vanuit dat het bedrijf beter presteert dan de taxaties van analisten.

Microsoft (bedrijf hanteert een gebroken boekjaar)

Omzet Q3: $33,68B

Winst per aandeel: $1,27

Omzet Q4: $36,52B

Winst per aandeel: $1,39

Het aandeel Microsoft zou kunnen bewegen op het nieuws hoeveel dagelijkse gebruikers er voor het online platform Teams zijn bijgekomen. Microsoft Team is een platform waarop mensen online kunnen bellen en vergaderen.

Tesla

Omzet Q1: $5,85B (+29,9% YoY)

Winst per aandeel: $-0,21

Qualcomm (bedrijf hanteert een gebroken boekjaar)

Omzet Q2: $5,04B (+2,9% YoY)

Winst per aandeel: $0,79 (+2,6% YoY)

Update 20:55 uur: Voorlopig geen renteverhoging

Vooralsnog zegt Fed-voorzitter Jerome Powell geen verrassende dingen, maar wat wel duidelijk wordt, is dat hij voorlopig niet van plan is om de rente te verlagen. Hij zegt geen haast te hebben om de genomen maatregelen los te laten, of de rente te verhogen. Powell noemt weliswaar geen termijn, maar op basis van zijn uitspaken, kunnen we we concluderen dat een renteverhoging er op korte- tot middellange termijn niet in zit..

De Fed-voorzitter benadrukt de risico's die er nog zijn. Zo stipt hij aan dat deze crisis ertoe kan leiden dat de arbeidsproductiviteit omlaag gaat. Als mensen lang werkloos blijven dan verliezen zij hun vaardigheden en het kost altijd even wat tijd voordat zij dit terugkrijgen. Verder benadrukt Powell dat hij nog genoeg instrumenten heeft om de Amerikaanse economie te stimuleren.

De beurzen houden de hoge winsten vast. Grote winnaar is de Nasdaq met een plus van 3,6%. Het is Alphabet (+9,8%) die de technologie-index tot grote hoogtes stuwt.

Update 20:35 uur: Powell spreekt

Fed-voorzitter zegt dat de maatregelen van de Amerikaanse Centrale Bank hebben bijgedragen aan het terugbrengen van de rust op de financië markten. Verder is afgelopen week het opkoopprogramma wat teruggeschroefd. In geval van nood is hij bereid wederom al zijn middelen in te zetten.

Vooralsnog is er sinds het begin van de persconferentie weinig beweging op de markten.

WATCH: Fed Chair Powell speaks to the press, following the Fed’s decision to leave rates unchanged. https://t.co/gIQzHyOXDe — CNBC (@CNBC) April 29, 2020

Update 20.00 uur: Unch

De Amerikaanse Centrale Bank heeft zojuist besloten om de rente te handhaven op 0%-0,25%. De Fed zegt de rente op dit lage niveau te handhaven zolang de Amerikaanse economie nog niet is hersteld van de coronapandemie, maar een concrete termijn wordt niet gegeven.

Dit besluit is volledig volgens verwachting en de financiële markten reageren nauwelijks op dit bericht. De Dow Jones (+2,4%), S&P500 (+2,7%) en Nasdaq (+3,5%) houden de grote winsten vast. Ook op de rentemarkt zien we nauwelijks beweging. De euro wint momenteel 0,5% ten opzichte van de dollar.

Het is nu wachten op de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Here's the latest Fed statement https://t.co/SIM6WbikaM — CNBC (@CNBC) April 29, 2020

Update 18:00 Voorbeschouwing Fed-rentebesluit

Vanavond om 20.00 uur vindt het rentebesluit van de Fed plaats en dat gaat spannend worden. Tot maart was het nog een feestje om Fed-official te zijn: de inflatie dobberde rond de beoogde 2% en de werkloosheid lag op het laagste niveau in zestig jaar.

Nog geen twee maanden later ziet de wereld er heel anders uit. Ruim 26 miljoen Amerikanen hebben een werkloosheidsuitkering aangevraagd en dat zijn getallen die we zelfs niet hebben gezien gedurende The Great Depression.

Het is de taak van de Fed om de markten onder controle te houden. De Amerikaanse Centrale Bank heeft in ieder geval alles uit de kast gehaald om zijn steentje bij te dragen. Zo is de rente op 0% gezet, hoeven banken die geld aanhouden bij de Fed geen reserves aan te houden, en is er een ongelimiteerd inkoopprogramma van obligaties aangekondigd.

Negatieve rentes?

Allemaal met als doel dat er voldoende liquiditeiten zijn in de markt. Nu de Fed al zoveel heeft gedaan, heeft het weinig middelen meer over om nog iets extra's te doen. Wat nog zou kunnen, is dat Fed-voorzitter Jerome Powell negatieve rentes aankondigt.

Het inkopen van aandelen door de Fed lijkt er niet in te zitten. De Amerikaanse Minister van Financiën, Steven Mnuchin, zei gisteren tegen het zakenprogramma CNBC dat dit hoogst onwaarschijnlijk is. Verder zijn er experts die vinden dat de Fed ook obligaties kan kopen met een zeer lange looptijd.

Hoelang blijft de rente nog 0%

Verder is het belangrijk om te kijken of Powell iets gaat zeggen over hoelang hij de rente op 0% houdt. Tot nu toe heeft hij gezegd deze lage rente aan te houden tot de Amerikaanse economie weer op de rit is.

Het is echter niet de verwachting dat Powell een concrete datum gaat noemen, aangezien het verloop van de epidemie heel onzeker is. Wat hij wel kan vertellen is waar hij naar kijkt voordat hij een renteverhoging overweegt. Is dit dit wanneer het virus uit de wereld is, wanneer de werkloosheid weer laag is, of wanneer de inflatie boven de 2% uitkomt?

Stel dat Powell zegt dat het virus eerst uit de wereld moet zijn, voordat hij de rente verhoogt, dan hoeven we de komende twee jaar geen renteverhoging te verwachten. Als hij vooral kijkt naar de inflatie of werkloosheid dan zou een renteverhoging sneller kunnen volgen.

In ieder geval is het duidelijk dat de Fed er alles aan doet om de markten te kalmeren. Dit is iets dat de centrale bank tijdens de kredietcrisis vergat te doen, en daarvan heeft het geleerd. Financieel analist Greg McBridge verwoordt treffend: "it is better to think big than to limit your response".