Wall Street Live: Fed Preview

We zijn alweer bijna 30 procent gestegen in een maand tijd. Zijn nog maar 80 punten verwijderd van de top.



Het gaat naar mijn idee veel te hard en deze stijging staat niet in verhouding tot alle winsten die verdampt zijn.



Niemand weet het, maar logisch nadenken dwingt mij tot de conclusie dat er nog wel een correctie gaat plaatsvinden op de middelkorte termijn.



Misschien niet all the way back naar 394 punten, maar naar 450 zou ik niet gek vinden.