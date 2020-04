Wall Street Live: Fed Preview

Update 18:00 Voorbeschouwing Fed-rentebesluit

Vanavond om 20.00 uur vindt het rentebesluit van de Fed plaats en dat gaat spannend worden. Tot maart was het nog een feestje om Fed-official te zijn: de inflatie dobberde rond de beoogde 2% en de werkloosheid lag op het laagste niveau in zestig jaar.

Nog geen twee maanden later ziet de wereld er heel anders uit. Ruim 26 miljoen Amerikanen hebben een werkloosheidsuitkering aangevraagd en dat zijn getallen die we zelfs niet hebben gezien gedurende The Great Depression.

Het is de taak van de Fed om de markten onder controle te houden. De Amerikaanse Centrale Bank heeft in ieder geval alles uit de kast gehaald om zijn steentje bij te dragen. Zo is de rente op 0% gezet, hoeven banken die geld aanhouden bij de Fed geen reserves aan te houden, en is er een ongelimiteerd inkoopprogramma van obligaties aangekondigd.

Negatieve rentes?

Allemaal met als doel dat er voldoende liquiditeiten zijn in de markt. Nu de Fed al zoveel heeft gedaan, heeft het weinig middelen meer over om nog iets extra's te doen. Wat nog zou kunnen, is dat Fed-voorzitter Jerome Powell negatieve rentes aankondigt.

Het inkopen van aandelen door de Fed lijkt er niet in te zitten. De Amerikaanse Minister van Financiën, Steven Mnuchin, zei gisteren tegen het zakenprogramma CNBC dat dit hoogst onwaarschijnlijk is. Verder zijn er experts die vinden dat de Fed ook obligaties kan kopen met een zeer lange looptijd.

Hoelang blijft de rente nog 0%

Verder is het belangrijk om te kijken of Powell iets gaat zeggen over hoelang hij de rente op 0% houdt. Tot nu toe heeft hij gezegd deze lage rente aan te houden tot de Amerikaanse economie weer op de rit is.

Het is echter niet de verwachting dat Powell een concrete datum gaat noemen, aangezien het verloop van de epidemie heel onzeker is. Wat hij wel kan vertellen is waar hij naar kijkt voordat hij een renteverhoging overweegt. Is dit dit wanneer het virus uit de wereld is, wanneer de werkloosheid weer laag is, of wanneer de inflatie boven de 2% uitkomt?

Stel dat Powell zegt dat het virus eerst uit de wereld moet zijn, voordat hij de rente verhoogt, dan hoeven we de komende twee jaar geen renteverhoging te verwachten. Als hij vooral kijkt naar de inflatie of werkloosheid dan zou een renteverhoging sneller kunnen volgen.

In ieder geval is het duidelijk dat de Fed er alles aan doet om de markten te kalmeren. Dit is iets dat de centrale bank tijdens de kredietcrisis vergat te doen, en daarvan heeft het geleerd. Financieel analist Greg McBridge verwoordt treffend: "it is better to think big than to limit your response".