"Big Tech too big to fail"

De grote Amerikaanse techbedrijven houden de wereld draaiende tijdens de lock-down en maken inmiddels 21% van de S&P 500 uit.

Het is Big Tech dat tijdens de lock-down de wereld draaiende houdt: Reuters Breaking Views had dat ook kunnen opschrijven?

Gratis content, dus ik copypaste helemaal:

En Facebook is $521 miljard waard. Samen zijn deze op de kop af $5 biljoen dollar waard. De S&P 500 is $23,87 biljoen waard, ofwel u kijkt tegen 21% van de index aan. Dat is best veel voor een index waar 500 aandelen in zitten.

In Nederland hebt u met ASML, Shell en Unilever de halve AEX, maar daar zitten maar 25 aandelen in.