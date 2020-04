BeursVandaag: Wat een dag

Volatiliteit versus corona, wat een grafiek van Deutsche Bank!

Zeg maar of we hier iets mee moeten en zo ja, wat? Heel bijzonder, alleen al wie het verzint om deze twee met elkaar te vergelijken. Bloomberg houdt het er simpel op dat u even weet waarom de markten de huidige rally laten zien: de angst is weg. Hier het verhaal.

Verder hebben we een heel, heel druk dagje tot vanavond laat. Even heel snel nu:

Futures open hoger

Samsung (-0,2%) waarschuwt voor Q2

Airbus heeft Q1's en denkt op eigen kracht te overleven

Daimler heeft ook cijfers verkocht in Q1 een kwart minder

Fed rentebesluit

BBP VS Q1

Downgrade Italië

Olie herstelt, want er is meer opslag dan gedacht

Google (+7,7%) ziet in april business niet verder verslechteren

Cijfers Microsoft, Facebook, Tesla, Boeing en Unibail (nabeurs)

Eerst maar weer de coronaviruscijfers vandaag, ik spot zo gauw geen bijzonder nieuws:

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkonfeh pic.twitter.com/rVIhj4yrwh — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

Verder is er nu een winstwaarschuwing, Samsung doet -0,2%, ofwel dit komt niet onverwacht.

Samsung Elec expects second-quarter profit fall as virus hits sales of smartphones, TVs https://t.co/Z9lLqAy4YT pic.twitter.com/gheyiuszdz — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

Gisteravond kwamen deze fondsen door met hun Q1's en deden nabeurs. Met deze quote zette de Alphabet CEO het aandeel even flink hoger. De cijfers waren minder, maar beter dan verwacht en nog altijd heel erg goed:

Based on our estimates from the end of March through last week for Search, we haven’t seen further deterioration in the percentage of year-on-year revenue declines.

Alphabet +7,7%

AMD -3,1%

Starbucks -1,2%

Ford -4,1%

Over naar de futures met een nul voor de komma. De AEX heeft 521,57 aan de bovenkant en van onderen zit er een gapend gaat? Ik weet het niet. Dollar daalt in aanloop naar de Fed, olie plust flink en bitcoin ligt aardig. Dan nog de tienjaars rentes, want Italië krijgt een downgrade van Fitch naar BBB en outlook stable.

VS vlak

Duitsland minus één basispunt

Nederland minus één basispunt

Italië plus drie basispunten

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:51 Daimler ziet winst kelderen door coronavirus

07:50 Ook Deutsche Bank zet miljoenen opzij voor coronacrisis

07:40 Partner Vivoryon maakt geen gebruik van optie op licentie

07:33 Airbus zag miljarden verdwijnen in eerste kwartaal

06:54 Vertrouwen in industrie op historisch dieptepunt

06:14 Aandeelhouders ING keuren benoemingen goed

06:06 Miljardenverlies voor Ford is nog maar het begin

28 apr Omzet en winst Starbucks lager door coronavirus

28 apr Google-moeder Alphabet groeit ondanks dip in reclame-inkomsten

28 apr Wall Street eindigt dag in het rood

28 apr Fitch bevestigt rating Philips op A-

28 apr Wall Street ziet koerswinst verdampen

28 apr ASML haalt 750 miljoen euro op met obilgatielening

28 apr Verlies voor British Airways-moeder IAG, mogelijk ontslagen

28 apr Moody's verwacht sterkere krimp economie eurozone

28 apr Consortium in Nederland maakt 7 miljoen mondkapje

28 apr Aandeelhouders Brunel moeten jaarvergadering online volgen

Airbus meldt bij haar (uiteraard dramatische) cijfers dat ze zich louter concentreert op cash, maar ziet! Vanmiddag komt Boeing door.

29 Apr - 07:41:43 [RTRS] - AIRBUS AIR.PA CFO SAYS IF WE ARE ABLE TO DO WHAT WE PLAN GOVERNMENT SUPPORT SHOULD NOT BE NECESSARY

Analistenadvies luidt:

Aperam: naar €27 van €31 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts, bij AMG lopen ze terug en bij Fugro op:

De agenda met vrijwel louter belangrijke punten:

08:00 Airbus Q1-cijfers

08:00 Daimler Q1-cijfers

08:00 Deutsche Post Q1-cijfers

13:00 Boeing Q1-cijfers

13:00 General Electric Q1-cijfers

13:00 Mastercard Q1-cijfers

14:00 Duitsland inflatie CPI apr +0,1% MoM

14:30 VS BBP Q1 -4,1% QoQ (geannualiseerd)

16:00 VS pending Home Sales mrt -10,0% MoM

16:30 Olievoorraden

18:00 Unibail Rodamco Q1-cijfers

20:00 Fed rentebesluit unch 0,25%

20:30 VS pome Powell

22:00 Facebook Q1-cijfers

22:00 Tesla Q1-cijfers

22:00 Qualcomm Q1-cijfers

22:00 Microsoft Q1-cijfers

En dan nog even dit

Ach en wee...

In alle branches van de industrie smelt het vertrouwen weg en was de daling van het producentenvertrouwen de grootste ooit.https://t.co/f8zW7kV1be pic.twitter.com/HLkQ1iY6xj — CBS (@statistiekcbs) April 29, 2020

De advertentiemarkt krijgt ook klappen, maar bij Alphabet is dat relatief:

Google revenue up 13% over the past year, slowest growth rate since 2015. $GOOGL pic.twitter.com/VH8Uvm0MAz — Charlie Bilello (@charliebilello) April 28, 2020

Het wordt vooral bijpraten?

Fed seen making small changes to keep fed funds above zero https://t.co/h5rguivknG pic.twitter.com/HlavhmyktF — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

Nog een vooruitblikje:

The U.S. economy likely contracted in the first quarter at its sharpest pace since the Great Recession as stringent measures to slow the spread of the novel coronavirus almost shut down the country, ending the longest expansion in the nation’s history https://t.co/LHZkki6UH4 pic.twitter.com/dbycO0U8JK — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

Oh, toch niet?

Oil prices climb as storage fills less rapidly than feared https://t.co/ybTxvPdE1j pic.twitter.com/MqHNjgD6K9 — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

Vandaag cijfers:

EXCLUSIVE: Boeing is working with investment banks on a multibillion-dollar bond-fueled financing package, aiming to shore up its balance sheet amid a sharp travel downturn from the pandemic - sources https://t.co/GitqUPZX5T by @GregRoumeliotis @mike_d_spector pic.twitter.com/sVq457bAyF — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

Gaan we ook minder vliegen, dat is de vraag?

Air fares, destinations and cabin layouts: Here’s how coronavirus will change the way we fly https://t.co/SULMdvPRiK — Bloomberg (@business) April 29, 2020

Toch handig zo'n centrale bank, anders was het over en sluiten:

Heavily leveraged companies -- even ones who aren't selling debt to the Federal Reserve -- have seen the credit market reopen for them in the wake of Powell & Co's actions https://t.co/O9UCpha2sd — Joe Weisenthal (@TheStalwart) April 28, 2020

Nog meer geld, waar komt het allemaal vandaan:

The European Commission sets out 'quick fixes' to boost bank lending potentially worth up to $490 billion to companies struggling as a deep recession looms https://t.co/g9Z5thUp9V pic.twitter.com/n0AwqkvlYu — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

En waar het heen gaat:

De uitsmijter nog:

Maradona asks for Hand of God to end pandemic https://t.co/lwod48UJ2d pic.twitter.com/a6bXGygBiz — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

Of hebt u liever deze eeuwige...

