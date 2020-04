TA: Wall Street negeert spanningen

quote: End of days schreef op 29 april 2020 08:36:

[...]

Hoe kom je daar nu bij? Als FED niet gaat leveren verwacht je dat? Lijkt me zeer onwaarschijnlijk

[...]Hoe kom je daar nu bij? Als FED niet gaat leveren verwacht je dat? Lijkt me zeer onwaarschijnlijk

hij zit in de backspread… dat denk ik dan dat heb ik gezien gisteren…misschien onwaarschijnlijk maar juist dat gebeurt wanneer je anders verwacht ..verdere logica heb ik niet..gisteren warden er op eens mega veel calls verhandeld allemaal uit het geld waarna de koers redelijk lager ging… zegt mij genoeg… misschien nu ff plus maar straks zal hij dat nioet blijven doen… kan mij niet voorstellen dat hij het weer fors hoger gaat zetten want dan moet hij het wel heeeeelll erg veel hoger zetten...