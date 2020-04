TA: Wall Street negeert spanningen

Bericht delen via:

De spanningen tussen China en de Verenigde Staten lopen weer op, nu als gevolg van de coronacrisis.

De VS beschuldigen de Chinezen dat ze te weinig hebben gedaan om het virus in te dammen. Verder meldde de economisch adviseur van Trump dat China leveringen van essentiële beschermingsmiddelen had tegengehouden.

Trump zei dat hij gaat kijken hoe China verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verspreiding van het coronavirus. Hij zinspeelde daarnaast op financiële compensatie door China.

Amerikaanse aandelen blijven overeind

Desondanks blijven Amerikaanse aandelen goed gedijen. Sinds het dieptepunt rond 18.220 punten van medio maart, is de S&P500 met 30% opgelopen en de Dow Jones zelfs met 35%. Beleggers verwachten dat de coronacrisis onder controle is.



Verder zijn beleggers gecharmeerd door de plannen van Trump om de Amerikaanse economie te steunen met een enorm financieel pakket.

Technisch blijft Wall Street dan ook goed liggen. Er komen voortdurend hogere bodems bij: een teken dat beleggers blijven instappen of bijkopen.

... en dat heeft zijn weerslag op de Nederlandse beurs

Het redelijke sentiment op Wall Street speelt ook beleggers in Nederland in de kaart. We zien de AEX dan ook gestaag verder oplopen.



Vandaag bespreek ik de AEX en S&P500 index.

Nederlandse beurs nadert volgende weerstand

De AEX zet de opwaartse fase geleidelijk aan voort.. Nu de eerste hobbel rond 513,23 punten, aan de onderkant van de gap (van 6 maart), is genomen, kan de AEX verder naar 528,68.





Technische beeld Wall Street blijft goed

Het technische plaatje van de S&P500 verbetert verder indien de horde van 2.855,94 punten (gevormd op 3 oktober 2019) opwaarts wordt gebroken. De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Eerder heeft de S&P500 de dalende trend gebroken.

Na een uitbraak boven de eerste horde rond 2.855,94 punten wordt het all-time-high rond 3.393,97 het volgende opwaartse koersdoel.