Slotcall: "Olieprijs kan weer onder $0"

De AEX (+1,5%) heeft er de laatste tijd zin in. Diverse Amerikaanse staten versoepelen de coronamaatregelen en dat zorgt voor optimisme onder beleggers.

Wat ook helpt is dat de Amerikaanse regering zegt het aantal coronatests komende maand te verdubbelen. De hoop is dat het aantal nieuwe besmettingen dan verder zal teruglopen. Dit moet dan leiden tot een snellere afbouw van de maatregelen.

Slecht nieuws is er ook, maar dan vooral voor beleggers die hopen dat de Federal Reserve morgenavond hele gekke dingen gaat doen. Bijvoorbeeld het opkopen van aandelen. Steven Mnuchin, de financieel adviseur van Donald Trump, helpt deze mensen uit hun droom.

Hij heeft enkele uren geleden tegen CNBC gezegd dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de Fed aandelen gaat opkopen. Uiteraard zit deze man niet direct aan tafel met de Fed-leden, maar hij zit wel dichter bij het vuur dan de gemiddelde journalist. Het ligt dus voor de hand dat de Fed geen aandelen gaat opkopen.

"Olie weer negatief"

Toevallig schreef Brian Sullivan een interessant artikel over olie op het online platform van CNBC. Hij denkt dat de oliefuture voor de maand juni wederom onder de $0 gaat noteren. Naast de lage vraag en de overvolle olietankers heeft hij hiervoor nog een goed argument.

De Chicago Mercantile Exchange, het Amerikaanse Euronext, maar dan voor derivaten, verhoogde afgelopen week de marginverplichtingen voor oliecontracten. Partijen die een oliecontract voor de maand juni willen aanschaffen, moeten een margin van $10.000 aanhouden.

Gegeven het feit dat een oliecontract gaat over 1.000 olievaten, moeten we in de gaten houden of de prijs van een vat WTI-olie onder de $10 zakt. Zoja, dan kunnen er weleens de nodige margincalls afgaan.

Daar komt bij dat er geen handelaar het risico wil nemen dat de prijs weer onder $0 gaat. Zij zullen dus ruim voor de expiratiedatum hun futurecontracten verkopen. Dit wakkert extra verkoopdruk aan. Het is dus realistisch dat de prijs voor een vat WTI-olie al ruim voor de expiratiedatum negatief wordt.

Oil storage reaching capacity isn’t the only thing that could send prices into negative territory again. https://t.co/6IoDp4pa6J — CNBC (@CNBC) April 28, 2020

Banken stralen

De grote winnaars op het Damrak zijn vandaag onze grootbanken. ABN Amro (+6,9%) en ING (+5,4%) lijken te profiteren van meevallende kwartaalcijfers van diverse Europese banken. Vandaag waren HSBC, Banco Santander en HSBC aan de beurt en zij zetten de volgende bedragen opzij voor slechte leningen.

HSBC € 3 miljard

Banco Santander €1,6 miljard

UBS €268 miljoen.

Met name het UBS van voormalig ING topman Ralph Hamer verraste positief.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse rente zakt drie basispunten naar -0,21%.