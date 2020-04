BeursVandaag: Drie Dolle Dwaze Dagen

We beginnen heel rustig aan op papier de drie drukste en misschien belangrijkste beursdagen van dit kwartaal.

Herhaling, het hele lijstje nog even:

Q1-cijfers: bij ons Royal Dutch Shell, Unibail, KPN, Besi, Fugro, Brunel en ForFamers

In de VS komt de Big Five door met Q1's: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft

Verder zijn er cijfers van Tesla, Qualcomm en NXP, Boeing, Airbus, ExxonMobil, BP, Chevron, Total, Pfizer, General Electric, Ford, Gilead, Starbucks, KraftHeinz, Orange, UBS, HSBC en Royal Bank of Scotland

Fed en ECB nemen een rentebesluit

Inkoopmanagersindices april VS en China

BBP Q1 VS en Frankrijk

De enige met cijfers vandaag bij ons is het Nederlandse aan de Nasdaq genoteerde NXP Semiconductors van gisteravond. Dat had al gewaarschuwd, dit viel de markt uiteindelijk mee en het aandeel deed +3,9% in de handel nabeurs.

Net binnen, donderdag is Royal Dutch Shell en BP meldt nu iets minder dramatische cijfers dan verwacht. Er zijn heel veel headlines, maar ik zie niets over het dividend.

Intussen zijn er officieel... U ziet de coronaviruscijfers. Australië en Nieuw-Zeeland gaan verder open, Singapore worstelt en Duitsland voert mondkapjes in:

Alsof het geen voorjaar 2020 is, de futures openen dicht bij huis. Olie springt er uit en u ziet hieronder de juni future. Die van juli en augustus lopen een duppie op. De Amerikaanse rente doet niks en de Duitse rente ligt vlak. Voor de AEX staat topje 517,3 van vorige week. Aan de onderkant... Ja, wat eigenlijk? 389,60?

08:01 Delivery Hero ziet forse stijging van bestellingen

07:39 'Elf beursfondsen korten salaris van top vanwege coronavirus'

07:23 Chipmaker NXP voorziet kwartaalverlies tot 237 miljoen dollar

27 apr Bankaandelen geven Wall Street steuntje in de rug

27 apr Wall Street kleurt groen

27 apr S&P negatiever over Heineken

27 apr Airbus stuurt 3200 werknemers van Britse fabriek naar huis

Heb ik nog twee extra nieuwtjes:

28 Apr - 08:00:09 [RTRS] - REG-KIADIS PHARMA ANNOUNCES €12 MILLION PRIVATE PLACEMENT WITH A U.S. HEALTHCARE INVESTOR

28 Apr - 08:00:01 [RTRS] - VODAFONEZIGGO LAUNCHES 5G COVERAGE IN THE NETHERLANDS ON APRIL 28 -STATEMENT

Analistenadvies luidt als volgt en er zijn geen AFM short meldingen.

Aegon: naar €2,50 van €3,90 - Evercore

Ahold Delhaize: naar €20,20 van €19,60 - Berenberg

Marel: naar 01284,10 van €4 - Berenberg

De agenda met interessante namen en dan vooral Alphabet. UBS en Novartis ziet er op het eerste gezicht goed uit, HSBC ziet de winst halveren en neemt een voorziening.

08:00 Novartis Q1-cijfers

08:00 UBS Q1-cijfers

08:00 BP Q1-cijfers

08:00 HSBC Q1-cijfers

09:00 Flow Traders notering €0,55 ex-dividend

09:00 NSI notering €1,12 ex-dividend

09:00 ForFarmers notering €0,28 ex-dividend

13:00 Pfizer Q1-cijfers

13:00 UPS Q1-cijfers

14:00 Galapagos AvA

14:00 ING AvA

16:00 VS consumentenvertrouwen apr 95,0

22:00 Alphabet Q1-cijfers

22:00 Ford Q1-cijfers

22:00 Starbucks Q1-cijfers

De volgende carrier:

Good morning from Germany, where state capitalism gaining ground through rescue programs. Govt to invest €9bn in former govt-owned flag carrier Lufthansa. Rescue package would make state shareholder & give it 1-2 supervisory board mandates w/blocking min https://t.co/DpcNL4vVhB pic.twitter.com/Io1YBAGO2k — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 28, 2020

Intussen in het VK:

British Airways considers slashing about 800 pilot jobs: Sky News reporter https://t.co/r1tHhfbLHT pic.twitter.com/sPMfVWnibu — Reuters (@Reuters) April 28, 2020

De grootste bank van Europa:

HSBC first-quarter profit halves on increased loan loss provisions due to coronavirus crisis https://t.co/NWDI7f0x4k pic.twitter.com/UEomgPqWxZ — Reuters (@Reuters) April 28, 2020

Nog zo'n hot item, u weet intussen hoe het zit:

Oil prices tumble as world's storage tanks fill up amid demand shock https://t.co/vw0wItW6JO pic.twitter.com/6omaZz1JMq — Reuters (@Reuters) April 28, 2020

Verrassend?

Petrobras reverses production cuts as fuel demand beats expectations https://t.co/vq7HLyhCur pic.twitter.com/rqvLjcHnE8 — Reuters (@Reuters) April 28, 2020

Relletje, zelfs de steenrijke LA Lakers...

The full extent that public companies tapped the government’s small business relief program is just now becoming clear.?? “Where are PPP loans going?” by @CNBC https://t.co/8l3fXhc2ZX — CNBC (@CNBC) April 27, 2020

Kijk aan en kolen doen het trouwens nog beroerder dan olie en gas:

A dip in electricity demand has forced several European countries to shut their coal-fired powerplants, resulting in a surge of renewable energy #SustainableBusiness pic.twitter.com/p6D5N3s4Lh — Reuters (@Reuters) April 28, 2020

De S&P 500 daalde maximaal 25% tot nu toe, maar de echte pijn zit in Q2:

Would be lowest quarterly EPS for S&P 500 since Q4 2016. pic.twitter.com/luMc3qaimJ — Charlie Bilello (@charliebilello) April 26, 2020

Maar misschien komen we er mee weg?

U.S. stocks may be able to look past a deep economic contraction — and a dismal earnings — and avoid dropping, Goldman Sachs says https://t.co/GaYFadcsgX — Bloomberg (@business) April 28, 2020

Belgians urged to eat fries twice a week as coronavirus creates massive potato surplus https://t.co/3eunszl5lp — CNBC (@CNBC) April 28, 2020

Ja, we gaan vast nog wel een hoop ruzie maken....

Er tekent zich door corona een tweedeling af in de maatschappij. Waar ondernemers, freelancers en flexwerkers hun inkomsten drastisch zien terugvallen, houden anderen met een vast inkomen juist honderden euro’s over nu zij thuiszitten. https://t.co/GcXtHidNiv — De Telegraaf (@telegraaf) April 27, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.